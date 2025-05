Miami-GP-Sieger Oscar Piastri: «1. Kurve war haarig»

​Oscar Piastri hat den Grossen Preis von Miami gewonnen, es ist sein sechster GP-Triumph. Der McLaren-Pilot zeigt beim Hard Rock-Stadion ein makelloses Rennen und strahlt: «Mein Auto war der Hammer.»

Sieg für Oscar Piastri beim vierten Grand Prix von Miami. Für den 24-jährigen Australier ist es der sechste Sieg bei einem Formel-1-WM-Lauf, der vierte in dieser Saison 2025, der dritte in Folge und der erste in Südflorida. Gleichzeitig ist dies für den McLaren-Piloten der 15. Podestplatz in der Königsklasse.

Piastri ist der erste McLaren-Sieger mit drei Volltreffern in Folge seit Mika Häkkinen 1997 und 1998 in Spanien, Australien und Brasilien.

Für Piastris Rennstall McLaren ist es der 194. GP-Volltreffer, der zweite im Autodrom von Miami nach Norris 2024. Gleichzeitig ist es der 51. Doppelsieg der Papaya-Renner in der Königsklasse, der zweite 2025 nach China (auch damals mit Piastri vor Norris).

Die McLaren sind eine halbe Minute vor dem nächsten Verfolger ins Ziel gekommen (George Russell im Mercedes). Das ist der dominanteste Sieg von McLaren seit Alonso und Hamilton in Monaco 2007, damals büsste der drittplatzierte Felipe Massa 70 Sekunden ein.



Sechster Sieg also für Piastri (gleich viele wie Tony Brooks, John Surtees, Jochen Rindt, Gilles Villeneuve, Jacques Laffite, Riccardo Patrese, Ralf Schumacher und Sergio Pérez), damit hat er nun schon einen Erfolg mehr als Norris, den er in der WM hinter sich lässt.



In dieser Form ist der Australier ein ganz heisser Anwärter auf den ersten WM-Titel eines Piloten aus seinem Land seit Alan Jones 1980.



Piastri zeigt bei schwül-heissen Bedingungen einmal mehr ein Rennen mit kühlem Kopf und strahlt: «Im Sprint war ich nicht vom Glück begünstigt, das ist ausgleichende Gerechtigkeit.»



«Ich habe hier in Miami das Rennen gewonnen, bei dem ich wirklich vorne sein wollte. Der Sprint war wegen des Wetters wie Lose-Ziehen, und in der GP-Quali habe ich keine gute Leistung gezeigt. Es ist sehr schön, nun die Nase vorn zu haben, und dies von Startplatz 4.»



«Es ging bisweilen hoch zu und her, schon in der ersten Kurve wurde es haarig (mit Verstappen gegen Norris, M.B.). Ich war vorsichtig genug, Max aus dem Weg zu gehen. Ich spürte früh im Rennen, dass ich genug Speed habe, um vorzurücken, und genau das ist mir gelungen. Das Auto war heute einfach unglaublich.»



«Im ersten Teil des Grand Prix lief es wunderbar, auf harten Reifen hatte ich etwas mehr Mühe. Zum Glück konnte ich auf mittelharten Reifen einen guten Vorsprung aufbauen, von dem konnte ich dann zehren. Erst kurz vor Schluss fand ich wieder mehr Speed.»



«Ich bin sehr happy, wie das hier gelaufen ist. Vor zwei Jahren hatten wir hier in Miami die langsamsten Autos und wurden zwei Mal überrundet, nun haben wir mit einem Vorsprung von 30 Sekunden gewonnen. Das sagt alles über die Arbeit der McLaren-Fachleute.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6