Max Verstappen: «Ich war noch nie so nervös»

Formel-1-Champion Max Verstappen hat im Qualifying zum Miami-GP wieder einmal sein Talent und sein Tempo unter Beweis gestellt und sich die Pole gesichert. Der Red Bull Racing-Star sprach hinterher über seine Erfolgsform

Mit der Pole von Max Verstappen im GP-Qualifying von Miami hatten nicht viele gerechnet – auch nicht er selbst. Der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team schaffte die 5,412 km lange Runde in 1:26,204 min und blieb damit sechseinhalb Hundertstel schneller als McLaren-Pilot Lando Norris, der neben ihm aus der ersten Startreihe losfahren wird.

Verstappen, der in der Zeitenjagd zur Sprint-Startaufstellung noch mit der viertschnellsten Runde hatte Vorlieb nehmen müssen, erklärte auf die Frage, ob er zum Start des Wochenendes gewusst habe, dass sein Auto gut genug ist, um die Pole zu erobern, gestand unumwunden: «Nicht wirklich. Denn das ist nicht eine unserer besten Strecken, weil sie so viele langsamere Ecken umfasst.»

«Aber dieses Wochenende haben wir uns mit dem Speed auf den Geraden schwer getan. Ich bin immer noch nicht ganz glücklich mit dem Auto in den langsameren Passagen. Dennoch konnten wir über eine Runde konkurrenzfähig sein. Das Rennen ist allerdings eine ganz andere Geschichte», fügte der Niederländer an.

Viele Fans und GP-Beobachter fragen sich: Wie schafft es Verstappen, im richtigen Moment alles auszublenden? Denn kurz vor dem Start des Wochenendes kam seine erste Tochter Lily zur Welt, und vor dem GP-Qualifying musste er im Sprint eine Klatsche einstecken, nachdem ihn sein Team zur falschen Zeit von der Box wegfahren liess, weshalb er mit Kimi Antonelli kollidierte und eine Strafe kassierte, die ihn ans Ende der Ergebnisliste zurückwarf.

«Ich schaffe das, indem ich vieles nicht zu emotional sehe. Natürlich ist das Baby da eine Ausnahme, ich war im Ruhepuls-Modus noch nie so nervös. Aber der Rest ist einfach Racing, und das mache ich schon so lange, dass mich nichts wirklich erschüttern kann. Ich sage es schon lange, sobald du deinen Traum von GP-Siegen und Titelgewinnen erfüllt hast, bist du viel entspannter. Selbst wenn du einen schlechten Tag hast, spielt es dann keine grosse Rolle. Es geht vielmehr darum, wie du die Dinge wieder hinbekommst, du machst einfach weiter und lässt das hinter dir. Du wirst viel ruhiger und fokussierst dich auf das, was vor dir liegt», erklärt der 27-Jährige sein Erfolgsgeheimnis.

GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,204 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,269

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,271

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,375

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,385

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:26,569

07. Alex Albon (T), Williams, 1:26,682

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,754

09. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,824

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,943

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,987

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,006

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:27,151

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:27,186

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,363

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,473

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,604

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,710

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,830

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,999





Miami-Sprint, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 36:37,647 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,672 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,073

04. George Russell (GB), Mercedes, +3,127

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,412

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +5,153

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +5,635

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,973

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,153

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +7,502

11. Alex Albon (T), Williams, +7,522 *

12. Esteban Ocon (F), Haas, +8,998

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +9,024 **

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,218 ***

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +9,675

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +9,909

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +12,059 ****

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Crash

Carlos Sainz (E), Williams, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash



* ursprünglich Vierter, 5-Sekunden-Strafe

** ursprünglich Siebter, 5-Sekunden-Strafe

*** ursprünglich Achter, 5-Sekunden-Strafe

**** 10-Sekunden-Strafe

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 106 Punkte

02. Norris 97

03. Verstappen 87

04. Russell 78

05. Leclerc 47

06. Antonelli 40

07. Hamilton 37

08. Albon 20

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 8

12. Gasly 7

13. Hülkenberg 6

14. Bearman 6

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 203 Punkte

02. Mercedes 118

03. Red Bull Racing 92

04. Ferrari 84 05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8 0

9. Alpine 7

10. Sauber 6