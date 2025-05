Toto Wolff (Mercedes): «Daran arbeiten wir hart»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff gestand nach dem GP-Qualifying in Miami: «Beide Fahrer sind keine perfekten Runden gefahren.» Dennoch blickt der Wiener zuversichtlich auf den anstehenden Grand Prix.

Für das Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell verlief das Qualifying zum Miami-GP nicht ganz nach Wunsch. Denn beide Sternfahrer schafften es nicht, im entscheidenden Moment eine fehlerfreie Runde zu drehen.

Der Rookie aus Bologna, der im Sprint-Qualifying noch mit der Pole geglänzt hatte, vertat sich in der ersten Kurve und 67 Tausendstel langsamer als Polesetter Max Verstappen. Sein Teamkollege patzte in der siebten Kehre und war 0,181 sec langsamer als der Red Bull Racing-Star.

Deshalb betonte Toto Wolff nach der Zeitenjagd: «Mit unserer Leistung im Qualifying können wir zufrieden sein. Beide Fahrer sind keine perfekten Runden gefahren, so dass wir theoretisch über eine bessere Startposition hätten reden können.»

Der Teamchef von Mercedes erklärte: «Wir wussten von Anfang an, dass es schwierig werden würde, McLaren und Verstappen herauszufordern.» Und er betonte: «Obwohl wir mit den Plätzen 3 und 5 nicht zufrieden sein können, blicken wir optimistisch auf das Rennen.»

«Die Wettervorhersage für den GP ist durchwachsen und wir wären nicht unglücklich, wenn es ein paar Schauer geben würde. Unser Renntempo ist bei heissen Bedingungen nicht so stark wie jenes von McLaren, und sowohl Verstappen als auch die Ferrari-Piloten haben in den vergangenen Rennen gezeigt, wie schnell sie unter ähnlichen Bedingungen sein können», weiss der Wiener.

«Das ist ein Bereich, an dem wir hart arbeiten, um uns zu verbessern, und hoffentlich können wir in den kommenden Rennen einen Schritt nach vorne machen», offenbarte Wolff daraufhin. «Jetzt werden wir im Rennen hart kämpfen und sehen, was wir aus den Startreihen 2 und 3 erreichen können», fügte er an.

GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,204 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,269

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,271

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,375

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,385

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:26,569

07. Alex Albon (T), Williams, 1:26,682

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,754

09. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,824

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,943

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,987

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,006

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:27,151

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:27,186

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,363

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,473

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,604

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,710

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,830

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,999





Miami-Sprint, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 36:37,647 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,672 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,073

04. George Russell (GB), Mercedes, +3,127

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,412

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +5,153

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +5,635

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,973

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,153

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +7,502

11. Alex Albon (T), Williams, +7,522 *

12. Esteban Ocon (F), Haas, +8,998

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +9,024 **

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,218 ***

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +9,675

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +9,909

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +12,059 ****

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Crash

Carlos Sainz (E), Williams, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash



* ursprünglich Vierter, 5-Sekunden-Strafe

** ursprünglich Siebter, 5-Sekunden-Strafe

*** ursprünglich Achter, 5-Sekunden-Strafe

**** 10-Sekunden-Strafe

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 106 Punkte

02. Norris 97

03. Verstappen 87

04. Russell 78

05. Leclerc 47

06. Antonelli 40

07. Hamilton 37

08. Albon 20

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 8

12. Gasly 7

13. Hülkenberg 6

14. Bearman 6

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 203 Punkte

02. Mercedes 118

03. Red Bull Racing 92

04. Ferrari 84 05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8 0

9. Alpine 7

10. Sauber 6