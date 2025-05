Christian Horner: «Das ist einfach verrückt!»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner freute sich nach dem GP-Qualifying in Miami über den starken Auftritt von Max Verstappen. Der Brite äusserte sich auch über den Auftritt von Yuki Tsunoda, der auf Platz 10 landet

Das GP-Qualifying in Miami verlief für das Red Bull Racing-Team sehr viel besser als die Zeitenjagd um die Sprint-Startaufstellung. Denn am Ende durfte sich die Mannschaft aus Milton Keynes über die Pole-Position von Max Verstappen freuen. Deutlich besser schnitt auch dessen Teamkollege Yuki Tsunoda ab, der den Sprung ins Q3 schaffte und dort die zehntschnellste Runde fuhr.

Teamchef Christian Horner sprach von einer überragenden Performance des Titelverteidigers. «Ich denke, er hat im ersten Sektor zugeschlagen, in den Sektoren 2 und 3 denke ich, dass die McLaren-Jungs die Nase vorn hatten. Aber er hat alles wieder richtig hinbekommen, obwohl er in der ersten Kurve nicht ganz glatt durchkam. Das kotete vielleicht eine halbe Zehntel, aber er fuhr dennoch die beste Sektorenzeit. Er hat den Schwung mitnehmen können und schoss im zweiten Sektor nicht übers Ziel hinaus. Und in der langsamen Passage ab Kurve 11 kann man viel Zeit finden, und er schafft es immer wieder, etwas schneller zu werden.»

«Im Q3 ist der Druck am grössten und er schafft es dann immer, noch eine Schippe draufzulegen. In Japan war es weniger als eine Zehntel, in Saudi eine Hundertstel, hier sind es sechs Hundertstel. Das ist verrückt! Das sind die Abstände, mit denen wir es derzeit zu tun haben», schwärmte der Brite, der auch die Leistung von Verstappens Stallgefährten lobte.

«Er hat einen guten Job gemacht und das Q3 erreicht. Wir haben hier ein Muster erkannt, dass er dazu neigt, im Q3 etwas zu viel zu wollen und das führt dazu, dass er seine Q2-Zeiten nicht übertrumpfen kann, obwohl die Streckenverhältnisse besser werden. Aber ich bin mir sicher, das wird mit der Erfahrung kommen», erklärte der Teamchef mit Blick auf den Japaner.

GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,204 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,269

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,271

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,375

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,385

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:26,569

07. Alex Albon (T), Williams, 1:26,682

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,754

09. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,824

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,943

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,987

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,006

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:27,151

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:27,186

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,363

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,473

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,604

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,710

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,830

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,999





Miami-Sprint, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 36:37,647 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,672 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,073

04. George Russell (GB), Mercedes, +3,127

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,412

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +5,153

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +5,635

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,973

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,153

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +7,502

11. Alex Albon (T), Williams, +7,522 *

12. Esteban Ocon (F), Haas, +8,998

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +9,024 **

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,218 ***

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +9,675

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +9,909

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +12,059 ****

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Crash

Carlos Sainz (E), Williams, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash



* ursprünglich Vierter, 5-Sekunden-Strafe

** ursprünglich Siebter, 5-Sekunden-Strafe

*** ursprünglich Achter, 5-Sekunden-Strafe

**** 10-Sekunden-Strafe

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 106 Punkte

02. Norris 97

03. Verstappen 87

04. Russell 78

05. Leclerc 47

06. Antonelli 40

07. Hamilton 37

08. Albon 20

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 8

12. Gasly 7

13. Hülkenberg 6

14. Bearman 6

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 203 Punkte

02. Mercedes 118

03. Red Bull Racing 92

04. Ferrari 84 05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8 0

9. Alpine 7

10. Sauber 6