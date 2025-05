Ralf Schumacher zu Lewis Hamilton: Schmeisst er hin?

​Lewis Hamilton tut sich 2025 bei Ferrari schwer. In Miami muss der Superstar von Startplatz 12 ins Rennen gehen. GP-Sieger Ralf Schumacher wittert, dass dem Engländer die Lust an der Formel 1 vergehen könnte.

Wieder ein Rückschlag für Ferrari-Superstar Lewis Hamilton: Im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Miami muss der Engländer die Kröte von Platz 12 schlucken – erstmals seit seinem Engagement bei Ferrari also kein Startplatz unter den Top-Ten.

Beim Sky-GP-Experten Ralf Schumacher wachsen Zweifel an der Partnerschaft zwischen dem erfolgreichsten Formel-1-Rennstall und dem erfolgreichsten Fahrer. Der 49-jährige Schumacher stellt fest: «Hamilton kommt mit dem Rennwagen einfach nicht zurecht. Wir reden über Schwierigkeiten, die Lando Norris 2025 mit dem McLaren hat, aber bei Hamilton ist alles viel schlimmer.»

Der sechsfache GP-Sieger Schumacher wittert: «Eines Tages wachst du am Morgen auf und fragst dich – was mache ich eigentlich hier? Ich kann das nicht mehr machen.»



Für den WM-Vierten von 2001 und 2002 ist es nicht undenkbar, dass Hamilton seinen Vertrag (bis Ende 2026, mit Option auf Verlängerung) nicht erfüllt. «Im Moment ist Hamilton einfach zu weit weg von Leclerc. Ganz ehrlich – ich hätte nicht gedacht, dass es so extrem sein würde.»



Hamilton hat offen über die Probleme gesprochen, und der Brite betont, dass er nichts unversucht lassen wird, um seine Position zu verbessern.



Auch wenn der siebenfache Weltmeister in zahlreichen Interviews niedergeschlagen bis ratlos wirkt, gibt es aus seinen Aussagen keinen Anhaltspunkt darauf, dass er vorzeitig zurücktreten könnte.





GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,204 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,269

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,271

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,375

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,385

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:26,569

07. Alex Albon (T), Williams, 1:26,682

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,754

09. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,824

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,943

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,987

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,006

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:27,151

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:27,186

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,363

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,473

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,604

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,710

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,830

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,999





Miami-Sprint, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 36:37,647 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,672 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,073

04. George Russell (GB), Mercedes, +3,127

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,412

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +5,153

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +5,635

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,973

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,153

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +7,502

11. Alex Albon (T), Williams, +7,522 *

12. Esteban Ocon (F), Haas, +8,998

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +9,024 **

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,218 ***

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +9,675

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +9,909

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +12,059 ****

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Crash

Carlos Sainz (E), Williams, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash



* ursprünglich Vierter, 5-Sekunden-Strafe

** ursprünglich Siebter, 5-Sekunden-Strafe

*** ursprünglich Achter, 5-Sekunden-Strafe

**** 10-Sekunden-Strafe





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 106 Punkte

02. Norris 97

03. Verstappen 87

04. Russell 78

05. Leclerc 47

06. Antonelli 40

07. Hamilton 37

08. Albon 20

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 8

12. Gasly 7

13. Hülkenberg 6

14. Bearman 6

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 203 Punkte

02. Mercedes 118

03. Red Bull Racing 92

04. Ferrari 84

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren