Max Verstappen vor Miami-GP: «McLaren macht’s besser»

​Der Niederländer Max Verstappen hat in Miami die 43. Pole-Position seiner GP-Karriere errungen. Aber der vierfachen Weltmeister weiss: Die zwei McLaren im Rennen hinter sich zu lassen, wird ganz schwierig.

Es gehört zu den Stärken von Max Verstappen, seine Chancen überaus realistisch einzuschätzen. Der 27-jährige Niederländer hat hier im Autodrom von Miami seine zweite Pole in Südflorida erobert (nach 2024), mit einer fabelhaften Runde.

Aber aus der 43. Pole den 65. Sieg zu machen, das wird ganz schwierig, dessen ist sich der Jung-Papa bewusst.

Zunächst mal sprechen die Zahlen gegen Max: Noch niemand hat bislang den Miami-GP von Pole-Position gewonnen. Mehr noch – keiner von den ersten drei Startplätzen. Von daher müsste eigentlich Oscar Piastri (Startplatz) diesen Grand Prix für sich entscheiden.

Aber es sind nicht Zahlenspiele, welche Max Bauchweh machen, sondern das hier: «Es hat sich schon im Sprint bei Mischverhältnissen gezeigt – McLaren ist im Rennen einfach überlegen. Und das mit allen Reifentypen, also Intermediates oder Slicks.»



«Bei uns fangen die Reifen an zu überhitzen, McLaren macht das besser. Das ist ein enormer Vorteil. Vor allem bei eher warmen Bedingungen wie hier in Florida. Letzlich machen alle Gegner von McLaren etwas falsch mit diesen Reifen.»



«Von daher mache ich mir auch keine grossen Hoffnungen, sollten wir Regen oder nasse Bahn haben im Grand Prix. McLaren ist auch dann stärker als wir. Also stehe ich vor einer schwierigen Aufgabe. Klar werde ich versuchen, ihnen das Leben so schwer als möglich zu machen, und von vorne loszufahren, ist gewiss kein Nachteil.»



Was Max auch spürt: «Uns fehlt gegen die McLaren etwas Leistung. Die ganzen Mercedes-Rennställe haben hier frische Motoren erhalten, wir hingegen wechseln erst später, klar macht sich das bemerkbar. Denn wir sind auf den Geraden nicht schnell genug.»



Red Bull Racing hat einen verbesserten Unterboden nach Florida gebracht. Max meint: «Im Sprintformat, mit nur einem freien Training, bevor es schon in die Sprint-Quali geht, ist es immer schwierig, neue Teile zu erproben. Was das wert ist, werden wir in Imola eher spüren.»



Von neuen Boden gibt es derzeit nur ein Exemplar, das ist am Wagen von Verstappen. Tsunoda bekommt den neuen Boden kann am kommenden GP-Wochenende der Emilia-Romagna in Italien.



Max: «Was gut ist – wir konnten die Abstimmung Schritt um Schritt verbessern. Und der Wagen liegt auch besser auf den Randsteinen hier und in den langsamen Kurven, beides keine Stärken unseres Rennwagens.»



Max Verstappen hat den Grossen Preis von Miami 2022 und 2023 gewonnen.





GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,204 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,269

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,271

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,375

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,385

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:26,569

07. Alex Albon (T), Williams, 1:26,682

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,754

09. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,824

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,943

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,987

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,006

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:27,151

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:27,186

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,363

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,473

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,604

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,710

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,830

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,999





Miami-Sprint, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 36:37,647 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,672 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,073

04. George Russell (GB), Mercedes, +3,127

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,412

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +5,153

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +5,635

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,973

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,153

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +7,502

11. Alex Albon (T), Williams, +7,522 *

12. Esteban Ocon (F), Haas, +8,998

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +9,024 **

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,218 ***

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +9,675

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, +9,909

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +12,059 ****

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Crash

Carlos Sainz (E), Williams, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash



* ursprünglich Vierter, 5-Sekunden-Strafe

** ursprünglich Siebter, 5-Sekunden-Strafe

*** ursprünglich Achter, 5-Sekunden-Strafe

**** 10-Sekunden-Strafe





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 106 Punkte

02. Norris 97

03. Verstappen 87

04. Russell 78

05. Leclerc 47

06. Antonelli 40

07. Hamilton 37

08. Albon 20

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 8

12. Gasly 7

13. Hülkenberg 6

14. Bearman 6

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 203 Punkte

02. Mercedes 118

03. Red Bull Racing 92

04. Ferrari 84

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6





