F1-Einstieg von Cadillac: Wettlauf gegen die Zeit

2026 wird mit Cadillac ein elftes Team an der Formel-1-WM teilnehmen. Viel Vorbereitungszeit bleibt dem US-Team nicht, wie auch Cadillac-F1-Chef Graeme Lowdon in Miami betont hat.

Im nächsten Jahr werden die Formel-1-Teams einen neuen Gegner in der Startaufstellung begrüssen: Die US-Marke Cadillac steigt als elftes Team in die Königsklasse ein, dies tut sie in Kooperation mit General Motors und dem US-Konsortium TWG Global. General Motors wird ab 2029 als Motorenhersteller für die nötige Power setzen. Bis dann setzt der Neuling unter den WM-Teilnehmern Ferrari-Antriebseinheiten ein.

Die Zeit bis zum ersten Einsatz auf der Strecke im Rahmen der Vorsaison-Testfahrten, die Ende Januar 2026 anstehen, ist knapp bemessen. Das weiss auch Cadillac-F1-Chef Graeme Lowdon. Im «Sky Sports F1»-Interview betont er: «Es klingt dramatisch, wenn wir von einem Wettlauf gegen die Zeit sprechen.»

«Aber wie jeder weiss, müssen wir im nächsten Jahr bereit sein, wenn es losgeht. Wir können nicht eine Woche später auftauchen. Deshalb existiert natürlich eine Deadline», räumt der Brite ein. «Soweit ich weiss, gibt es in jeder Box eine Countdown-Anzeige bis zum Start der Session, die auf den Monitoren zu sehen ist.»

«Und wir haben in unseren verschiedenen Fabriken auch in jedem Raum eine Uhr, die bis zum ersten Grand Prix im nächsten Jahr herunter zählt. Da sind ein paar Tage noch drauf, aber jeder weiss, wie schnell die Zeit vergeht, wenn es eine Deadline gibt. Deshalb sollen sich alle daran erinnern, dass es diese gibt. Wir sind schon voll im Rennen – nicht auf der Strecke, aber hinter den Kulissen bereits», fügt Lowdon an.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6