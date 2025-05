Max Verstappen und McLaren: Auch in Imola hartes Brot

​Formel-1-Champion Max Verstappen lag beim Miami-GP auf Podestkurs, dann Pech wegen einer Safety-Car-Phase – nur Vierter. Auch in Imola ist mit ganz starken McLaren zu rechnen.

Der Rennstall McLaren hat beim Grossen Preis von Miami seinen 51. Doppelsieg in der Formel-1-Geschichte errungen, den zweiten in dieser Saison nach China, schon damals mit Oscar Piastri vor Lando Norris.

Red Bull Racing-Star Max Verstappen lag in Florida auf gutem Weg zum dritten Platz, dann aber hatte der 27-jährige Niederländer Pech – eine Safety-Car-Phase kam Mercedes-Fahrer George Russell wie gerufen, der Engländer konnte sich vor Verstappen schieben.

Max muss gemäss RBR-Teamchef Christian Horner auch beim kommenden Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola damit rechnen, dass McLaren den Ton angibt.

Horner sagte im Anschluss an den Miami-GP in seiner Medienrunde: «Die Abstände zwischen den Rennställen werden weiterhin variieren, je nach Strecke und Umgebungstemperaturen. Das Reifen-Management ist so heikel, dass geringe Veränderungen die Reihenfolge der Top-Teams umkrempeln kann, mit einer Ausnahme – McLaren ist bei allen Bedingungen sehr stark.»



Red Bull Racing hat in Miami technisch nachgelegt, mit einem neuen Fahrzeugboden, der lediglich am Wagen von Verstappen steckte, denn es gab davon nur ein Exemplar. In Imola folgen weitere Neuheiten, und dieses Mal wird auch Yuki Tsunoda davon profitieren.



Teile, welche die Leistungsfähigkeit des RB21-Rennwagens verbessern, sind das eine, der Umgang mit den Reifen jedoch ist etwas Anderes. Horner hat erkannt: «Der McLaren ist weniger anfällig auf Temperaturwechsel oder unterschiedliche Pistenbeläge. Wir müssen davon ausgehen, dass sich auch bei der Rückkehr auf die klassischen europäischen Pisten das Mass der Dinge sein werden.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6