Adrian Newey über 2026: «Ein bisschen beängstigend»

Adrian Newey gilt als einer der besten Designer in der Formel 1. Über das neue Reglement ab kommender Saison sagt er: «Das ist ... interessant ... und ein bisschen beängstigend.» Und er sieht eine Parallele zu 2022.

Was kommt da in gut neun Monaten auf die Formel-1-Fans zu? Mit der Saison 2026 startet in der Formel 1 eine neue Ära: Ein komplett neues Reglement gilt ab kommendem Jahr. Star-Designer Adrian Newey wagt eine Prognose – und sieht eine Parallele zu 2022.

Schon damals trat ein neues Reglement in Kraft (ein Jahr verschoben wegen der Corona-Pandemie). Die Regeln für die Aerodynamik veränderten sich zur Saison 2022 komplett. 2026 steht ein mindestens genauso großer Schritt bevor: Neben der Aerodynamik wird auch das Motorenreglement verändert.

2022 traf Newey bei Red Bull Racing den Nagel auf den Kopf, setzte zusammen mit seinem Team das neue Konzept stark um und sicherte Red Bull Racing über mehrere Saisons eine extreme Dominanz im Sport. Zum neuen Reglement ab 2026 ist der Brite neu bei Aston Martin. Schafft er erneut den Coup?

Newey über das neue Reglement: «Meine Gedanken zu den Vorschriften für 2026 ähneln denen, die ich zu den großen Regeländerungen für 2022 hatte: Zunächst dachte ich, dass die Vorschriften so stark vorschreibend sind, dass für einen Designer nicht mehr viel Spielraum bleibt. Aber wenn man sich dann näher mit den Details befasst, stellt man fest, dass es mehr Flexibilität für Innovationen und unterschiedliche Ansätze gibt, als es auf den ersten Blick scheint.»

Newey: «Das haben wir Anfang 2022 gesehen, als die Teams ganz unterschiedliche Richtungen eingeschlagen haben. Jetzt, vier Saisons später, haben sie sich natürlich weitgehend angeglichen, aber anfangs war das nicht der Fall.»

Newey schlussfolgert: «Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir 2026 etwas Ähnliches wie 2022 sehen werden. Die Vorschriften bieten genügend Flexibilität, und ich bin sicher, dass die Leute verschiedene Lösungen finden werden. Einige davon werden in den ersten zwei oder drei Jahren wieder verworfen werden, wenn die Teams sich annähern.»

Dass diesmal auch noch das Motoren-Reglement verändert wird, verspricht Spannung.

Newey: «Das ist ... interessant ... und ein bisschen beängstigend. Sowohl die neuen Aerodynamikregeln als auch die PU-Vorschriften bieten Chancen. Ich gehe davon aus, dass es eine Reihe von Aerodynamiklösungen geben wird und dass es anfangs Unterschiede in der PU-Leistung zwischen den Teams geben könnte – so wie es 2014 bei der Einführung der Hybridvorschriften der Fall war.» Für Aston Martin beginnt 2026 eine neue Motorenpartnerschaft: Honda statt Mercedes.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6