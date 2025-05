Franco Colapinto: «Kann keine Erwartungen haben»

Franco Colapinto darf in Imola das Steuer von Jack Doohan übernehmen. Der Formel-1-Rückkehrer freut sich auf die Herausforderung und erklärt, warum er ohne Erwartungen ins Comeback-Wochenende startet.

Sein GP-Debüt hat Franco Colapinto bereits im vergangenen Jahr bestritten. Der Argentinier gab seine Premiere im Formel-1-Renner von Williams auch in Italien, aber auf der Strecke von Monza. Auf dem Highspeed-Kurs im Königlichen Park ging er als Zwölfter leer aus, beim darauffolgenden Rennwochenende holte er seine ersten vier WM-Zähler.

Ein weiteres Mal schaffte es Colapinto in die Top-10, in Austin wurde er Zehnter und holte sich einen weiteren WM-Punkt. Die letzten fünf Rennen der Saison 2024 verliefen dann nicht nach Wunsch. In Mexiko wurde er Zwölfter, beim WM-Lauf in Las Vegas belegte er den 14. Platz. Der Rest waren Nullrunden.



Nun darf Colapinto wieder in die Startaufstellung zurückkehren, wiederum in Italien, aber diesmal in Imola und im Alpine-Renner, den bisher Jack Doohan bewegt hat. Der Rückkehrer hat fünf Rennen, um sich zu beweisen, danach wird entschieden, ob er weiter an der Seite von Pierre Gasly Gas geben darf.

«Ich bin wirklich aufgeregt, alles ist neu und wir fangen wieder bei Null an. Es war natürlich nicht schön, dass ich nach den neun GP-Einsätzen im vergangenen Jahr wieder aussteigen und auf der Reservebank Platz zu nehmen. Aber es bot eine gute Gelegenheit, um alles zu reflektieren und die Lehren aus allem, was passiert ist, zu ziehen.»

Das Team habe ihn bei der Vorbereitung auf die Rückkehr unterstützt, erzählte der 21-Jährige, der in seiner Heimat längst ein Superstar ist. «Es ist lange her, seit ich ein Rennwochenende bestritten habe, deshalb bin ich vielleicht noch etwas eingerostet, aber das wird sich schnell ändern», dämpfte der Alpine-Pilot die Erwartungen.

Er selbst könne gar keine Erwartungen haben, beteuerte er auf die entsprechende Frage. «Ich werde mich einfach auf mich selbst konzentrieren, denn ich hatte noch keine Gelegenheit, das Auto zu bewegen. Es gibt also viel Neues, das ich erst lernen muss. Aber ich denke, wir machen die richtigen Schritte in die richtige Richtung», fügte Colapinto an.

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6