Imola-GP kompakt: Ferrari seit 19 Jahren ohne Sieg!

​Darauf haben die Tifosi seit acht Monaten gewartet: Ferrari an einem GP-Wochenende in Italien zu unterstützen. Wir erklären alles Wichtige zur Action im Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Die Wartezeit ist endlich zu Ende: Die treuen Anhänger von Ferrari, die weltberühmten Tifosi, rücken zum Autodromo Enzo e Dino Ferrari aus, nur 88 Kilometer von der Rennstrecke entfernt. Imola ist – rein geografisch – eher Heimrennen von Ferrari als Monza.

An positiver Energie für Ferrari wird es nicht mangeln, Fakt aber ist: Der letzte Imola-Sieg eines GP-Piloten von Ferrari liegt schon 19 Jahre zurück – 2006 gewann Michael Schumacher den Grossen Preis von San Marino.

Fakt ist ebenfalls: Ferrari ist meilenweit vom Speed der überlegenen McLaren-Rennwagen entfernt. Und muss sich dazu von Red Bull Racing und Mercedes die Butter vom Brot nehmen lassen.

Imola ist auch für die deutschsprachigen Fans immer wieder eine Reise wert, wir haben hier viele Autos mit Kennzeichen von Deutschland, Österreich und der Schweiz erspäht.



Daher, als Service, hier das komplette Rennprogramm für das wohl auf Jahre hinaus letzte GP-Wochenende im Autodromo Enzo e Dino Ferrari; klar haben wir für die Fans auch die wichtigsten TV-Termine zusammengefasst.



Und noch eine gute Nachricht: Das Wetter bleibt frühlingshaft schön und warm.





Zeitplan Grosser Preis der Emilia-Romagna in Imola

Freitag, 16. Mai

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–13.00: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.05–13.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

14.40–15.00: Historische Rennwagen

15.05–15.35: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

16.00–16.30: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.30–19.15: Training Porsche Supercup

19.25–20.15: Paddock Club Track Tour

19.25–20.15: Paddock Club Pit Lane Walk

19.35: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 17. Mai

09.15–09.30: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.05–10.50: Sprintrennen Formel 3 (18 Runden oder 40 Minuten)

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

11.55–12.25: Formel 1 Boxenstopptraining

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (25 Runden oder 45 Minuten)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.35: Historische Rennwagen

17.20–18.45: Paddock Club Pit Lane Walk

17.40–18.45: Paddock Club Track Tour

17.55: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Sonntag, 18. Mai

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (35 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (15 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Historische Formel 1

12.55–13.40: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis der Emilia-Romagna (63 Runden oder 120 Minuten)





Emilia-Romagna-GP von Imola im TV

Freitag, 16. Mai

10.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Spanien 1997

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Spanien 1997

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training´

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … Sebastian Vettel

23.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver



Samstag, 17. Mai

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button in Kanada 2011

09.15 Sky Sport F1 – Icons: Making Ayrton Senna

09.35 Sky Sport F1 – Icons: Redefining Dominance

12.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt GP Miami 2025

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt GP Miami 2025

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40 ORF 1 – Formel-1-News

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 18. Mai

08.00 Sky Sport F1 – Icons: Lotus’ Ground Effect Revolution

09.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Lando reigns in stormy Melbourne

11.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.00 RTL – Vorberichte zum Rennen

14.20 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

14.25 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

14.55 RTL – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

15.00 Grosser Preis der Emilia-Romagna (63 Runden)

16.40 ORF 1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Motorhome mit Formel-1-GP Emilia-Romagna

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.10 ServusTV – GP Emilia-Romagna Wiederholung

20.00 Sky Sport F1 – GP Emilia Romagna Wiederholung