Lewis Hamilton bei Ferrari: Jahrelang zu schüchtern

​Der englische Formel-1-Superstar Lewis Hamilton hatte im Winter einen Vorgeschmack darauf erhalten, wie leidenschaftlich die Tifosi sind. Für Imola erwarten die Ferrari-Fans vom 40-Jährigen eine Spitzenleistung.

Der Wirbel um Lewis Hamilton Anfang 2025 war kaum zu übertreffen: Verkehrszusammenbruch in Maranello, alle wollten Lewis Hamilton bei seinen ersten Formel-1-Runden in einem Ferrari sehen, der Engländer war sichtlich bewegt über den warmherzigen und leidenschaftlichen Empfang, der ihm bereitet wurde.

Vier Monate später hat sich die Begeisterung der Tifosi ein wenig nachgelassen: Hamilton ist nicht der grosse Heilsbringer, Charles Leclerc ist regelmässig der schnellere Ferrari-Fahrer, Lewis ist derzeit lediglich WM-Siebter; gewiss, Hamilton hat den Sprint von China gewonnen und wurde im Miami-Sprint Dritter, aber in einem Grand Prix steht Hamilton 2025 noch ohne Podestplatz da. Das kühlt das heisseste Tifoso-Gemüt.

Hamilton ist seit Ungarn 2023 ohne GP-Pole Position und seit Belgien 2024 ohne GP-Sieg (und der wurde ihm geschenkt, als Sieger George Russell aus der Wertung genommen werden musste, wegen Untergewichts seines Rennwagens). Letzter Podestplatz nach einem Grand Prix: in Las Vegas 2024, als Zweiter.

Klar erwarten die Tifosi in Imola ein Rennwunder, aber Lewis Hamilton sagt im Fahrerlager des Autodromo Enzo e Dino Ferrari: «Ich weiss noch nicht so recht, wo die Reise hingeht. Unser Auto ist anständig in mittelschnellen und schnellen Kurven, langsame Kurven schmecken dem Wagen weniger. Ich schätze, wir werden mehr Potenzial aus dem Renner schöpfen, wenn es auf wirklich schnelle Kurse geht.»



«Auf der anderen Seite war Ferrari in den vergangenen Jahren in Monaco sehr stark, da bin ich extrem gespannt zu sehen, wie das 2025 läuft.»



Zurück zu Imola. Lewis: «Natürlich ist ein GP-Wochenende als Ferrari-Fahrer auf italienischem Boden etwas ganz Besonderes. An meiner Vorbereitung hat sich nichts geändert, die war wie immer.»



«Es ist schwer zu sagen, was auf mich zurollt. Ich habe als Mercedes-Fahrer jahrelang die Tifosi beobachtet, und die Hingabe der Fans von Ferrari ist einzigartig. An jedem gewöhnlichen Tag hängen Trauben von Tifosi vor den Werkstoren, ich meine, bei welchem anderen Autohersteller gibt es so etwas?»



«Mir ist klar, dass die Hoffnungen und die Erwartungen gross sind. Aber das ist immer so bei einem fabelhaften Rennstall, und es gibt keinen fabelhafteren als Ferrari. Ich erwarte hier in Imola zunächst mal eines – sehr viel Rot.»



«Auch für mich ist dieses Wochenende in gewisser Weise Neuland. Nicht nur wegen der Tatsache, dass ich hier den ersten Grand Prix mit Ferrari auf italienischem Boden bestreite. Das betrifft auch die mächtigen Renntransporter, die beim ersten Europa-Rennen hier stehen. Und das geht beim Team-Gebäude weiter, da musste ich jemanden bitten, mich herumzuführen, weil ich keinen Schimmer hatte, wo sich welche Räume befinden.»



«Seit ich 2007 in die Formel 1 kam, habe ich diese Gebäude von Ferrari bewundert. Aber ich war immer zu schüchtern, als Fahrer eines anderen Rennstalls zu fragen, ob ich mal reingucken dürfte. Ich habe es daher nie über die erste Stufe hinaus geschafft.»



«Nun bin ich drin, und da schiesst dir durch den Kopf, das ist echt, du bist wirklich ein Ferrari-Fahrer! Alle sprechen von der Leidenschaft der Tifosi für Ferrari, aber wenn du dann Teil dieser Rennmannschaft bist, dann merkst du – diese Passion ist auf einem ganz anderen Niveau. Das zu erleben, das ist wirklich wunderschön.»