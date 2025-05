Lando Norris: «Keine Entschuldigungen, aber Gründe»

Lando Norris fehlen nach sechs Rennen bereits 16 WM-Punkte auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri, der die Formel-1-WM anführt. Der Brite erklärt, wie er damit umgeht und was ihm Mühe bereitet.

Für Lando Norris fing die Saison mit einem Sieg in Australien sehr gut an. Doch dann folgten fünf Rennen, in denen ein anderer Fahrer die Zielflagge als Erster sah. In Japan war das sein letztjähriger WM-Gegner Max Verstappen aus dem Red Bull Racing Team. Die anderen vier WM-Läufe in China, Bahrain, Saudi-Arabien und Miami entschied sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri für sich.

Der Rückstand von 16 WM-Punkten auf den jungen Australier bereite ihm aber keine Bauchschmerzen, beteuert Norris im Fahrerlager von Imola. «Daran denke ich nicht, denn es macht mir jetzt noch keine Sorgen. Ich werde etwa bis zum Sommer auch nicht über den WM-Stand nachdenken, denn die Dinge können sich sehr schnell ändern, wie wir wissen.»

«Wir nehmen ein Rennen nach dem anderen und kein GP ist wichtiger als die anderen Rennen. Seit dem Saisonstart sind Red Bull Racing und Mercedes nicht weit von uns entfernt. Beide haben uns im Qualifying schon geschlagen, sie machen also einen guten Job. Aber letztlich machen wir einen besseren, wenn es darauf ankommt, denn die Punkte werden am Sonntag verteilt, und darauf fokussieren wir uns auch.»

Auch dass er im eigenen Team einen so harten Gegner hat, sei nicht schlimm, erklärte Norris ausserdem: «Es ist immer gut, einen starken Teamkollegen zu haben, das verbessert das Team, und als Fahrer wirst du immer einen besseren Job machen, wenn du einen starken Stallgefährten hast. Ich fokussiere mich aber auch auf mich selbst, denn letztlich hole ich nicht das Maximum aus mir selbst aus, deshalb wäre ich auch nicht glücklich, wenn ich alleine wäre. Es ist gut, wir treiben uns in jeder Session gegenseitig an und wir beide anerkennen, dass wir uns gegenseitig schlagen wollen, und ich denke, das macht uns zu so guten Teamkollegen.»

Dass er sich schwer tut, angesichts der Charaktereigenschaften seines schnellen, aber zeitweise schwierig zu fahrenden Dienstwagens ans Limit zu gehen, sei natürlich ein Teil des Problems. «Aber ich versuche auch, mich selbst zu verbessern», erklärt Norris. «Es ist keine Entschuldigung und es gibt auch keine Entschuldigung, aber es gibt Gründe. Letztlich will ich so gut wie möglich sein, und es gibt Tage, an denen es besser läuft, und solche, an denen das nicht der Fall ist. Ich wünsche mir natürlich eine Verbesserung der Fahreigenschaften, gleichzeitig weiss ich aber auch, dass ich selbst einen besseren Job machen muss, denn letztlich ist es mein Job, jedes Auto schnell zu bewegen, das ich vom Team bekomme.»

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6