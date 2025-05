Jede Fahrerparade im Lego-Auto? Das sagen die Fahrer 15.05.2025 - 19:50 Von Agnes Carlier

© EGO Group/F1 Grand Prix of Miami Das Lego-Rennen in Miami kam bei den Fahrern und Fans gut an L

In Miami durften die Formel-1-Piloten vor dem GP ein ganz besonderes Rennen austragen: Sie traten in GP-Autos aus Lego-Steinen im Schleichgang gegeneinander an. Das darf sich ruhig wiederholen, finden die GP-Stars.