Fernando Alonso: «Es fühlt sich ganz anders an»

Auch nach sechs WM-Runden hat Fernando Alonso null Punkte auf dem WM-Konto. Der zweifache Weltmeister erklärt, warum sich die aktuelle Leistungskrise von jener unterscheidet, die er vor Jahren bei McLaren erlebt hat.

Ein Viertel der aktuellen Saison ist schon vorbei, und vier Fahrer haben noch keine WM-Punkte erzielt. Neben Jack Doohan, Gabriel Bortoleto und Liam Lawson, die noch nie eine ganze Saison bestritten haben, gehört auch Altmeister Fernando Alonso zu dieser Gruppe. Der 43-jährige Asturier belegt als Siebzehnter den besten Platz des punktlosen Quartetts, zwei Mal wurde er Elfter, zwei Mal musste er einen Nuller hinnehmen und zwei Mal landete er auf dem 15. Platz.

Das entspricht nicht dem Selbstverständnis des ehrgeizigen Aston Martin-Piloten. Der Spanier hat schon mehrfach betont, dass er in dieser Saison nicht erwartet, viele Chancen auf Punkte zu haben. Die Situation erinnert an die harte McLaren-Zeit, in der sich Alonso nicht mit Kritik zurückhielt. Das ist nun, einige Jahre später, ganz anders.

Alonso macht einen weitaus gelasseneren Eindruck, und das hat mehrere Gründe, wie er erzählt: «Ich bin nun ein paar Jahre älter und reifer, aber ich wollte mir damals wohl auch selbst beweisen, dass ich noch siegfähig bin. Inzwischen habe ich aber auch ausserhalb der Formel 1 Erfolge gefeiert, etwa beim 24h-Rennen von Daytona oder beim Langstrecken-Klassiker von Le Mans. Das hat wohl dazu beigetragen, dass ich jetzt ruhiger bin.»

«Auch dass ich 2023 mit Aston Martin einige Podestplätze erzielt habe, war ein Motivationsschub. Und nun fühlt es sich auch ganz anders an. Einerseits, weil wir 2026 eine andere Situation haben werden und auch weil wir nun Adrian Newey an Bord haben. Das stimmt natürlich zuversichtlich», fügte der 32-fache GP-Sieger an.

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6