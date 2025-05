Oscar Piastri (McLaren): So geht Saison 2025 weiter

​Wer stoppt den Piastri-Express? Der 24-jährige Australier kann in Imola seinen vierten Grand Prix in Folge gewinnen, auf den Spuren grosser Fahrer. Am 14. Mai ist Oscar in Italien ausgezeichnet worden.

Oscar Piastri hat einen grandiosen Lauf: GP-Siege in Bahrain, Saudi-Arabien und Miami, drei in Folge, dazu kommt sein Triumph in China.

Da konnten nur zwei Fahrer halbwegs mithalten: Piastris McLaren-Teamgefährte Lando Norris (Sieg in Australien, derzeit WM-Zweiter) und Weltmeister Max Verstappen (Sieg in Japan, derzeit WM-Dritter).

Sollten an diesem Wochenende Oscar Piastri oder Lando Norris gewinnen können, wäre dies die längste Siegesserie von McLaren seit Suzuka 2005 – damals gewann McLaren von Ungarn bis Japan sechs Mal in Folge.



Piastri wandelt auf grossen Spuren: Sollte Oscar zum vierten Mal in Folge siegen, dann wäre diese die längste Serie eines McLaren-Fahrers seit Ayrton Senna Anfang 1991 (USA, Brasilien, San Marino, Monaco).



Und Piastri wäre erst der zweite Australier, dem vier Siege im Folge gelingen; der erste war Jack Brabham (zwei Mal, von den Niederlanden bis Portugal 1960 sowie von Frankreich bis Deutschland 1966).



Für Piastri ist Italien ein Nachhausekommen: Sein Ur-Ur-Grossvater Giovanni Attilio Piastri wanderte aus der Toskana einst nach Australien aus. Oscar zwinkert: «Imola ist für mich ein Heimrennen.»



Piastri hat am 14. Mai in Brisighella (20 Auto-Minuten von Imola entfernt) die Trofeo Lorenzo Bandini überreicht erhalten.



Mit der Trofeo Bandini werden Rennfahrer, im Motorsport engagierte Menschen oder Rennställe für herausragende Leistungen geehrt – im Gedenken an den 1967 in Monaco tödlich verunglückten Ferrari-Piloten Lorenzo Bandini. Der Preis (zum 31. Mal vergeben) wurde jahrelang von Margherita Bandini überreicht, der Witwe des früheren Ferrari-Stars, aber auch von Gabrielle, der Schwester des italienischen Racers.



Oscar: «Das war sehr cool, ich war sehr gerührt, so warmherzig empfangen zu werden, dabei fahre ich noch nicht mal für das Team in Rot.»



Piastri über seine Siegesserie in der Formel-1-WM 2025: «Am meisten freut es mich zu sehen, wie die harte Arbeit aller McLaren-Mitarbeiter sich nun bezahlt macht. Und klar freue ich mich auch, dass ich derzeit recht anständig fahre.»



«In Miami kam für uns alles zusammen, Kurven, die dem Auto schmecken, dazu recht warmes Wetter. Das erklärt den grossen Vorsprung, den wir bei fallender Zielflagge hatten (eine halbe Minute, M.B.). Aber ich gehe wirklich nicht davon aus, dass dies nun in jedem Rennen so sein wird.»



«Hier in Imola fahren wir mit den weichsten Reifen von Pirelli, das sollte dem Auto schmecken, aber die Piste ist recht wellig, gleichzeitig sind die Temperaturen nicht so hoch wie in Florida. Ich erwarte, dass uns die Gegner ein wenig mehr auf Pelle rücken als in Miami.»



«Wir werden siegfähig bleiben, aber es geht um Nuancen, und wenn unsere Rivalen alles richtig machen, wird es eng. Wir haben das Potenzial für ein grandioses Jahr, aber es wäre vermessen zu denken, dass wir nun alles in Grund und Boden siegen.»





Trofeo Bandini – die Preisträger

1992: Ivan Capelli

1993: nicht vergeben

1994: nicht vergeben

1995: David Coulthard

1996: Jacques Villeneuve

1997: Luca Montezemolo

1998: Giancarlo Fisichella

1999: Alexander Wurz

2000: Jarno Trulli

2001: Jenson Button

2002: Juan Pablo Montoya

2003: Michael Schumacher

2004: Kimi Räikkönen

2005: Fernando Alonso

2006: Mark Webber

2007: Felipe Massa

2008: Robert Kubica

2009: Sebastian Vettel

2010: Lewis Hamilton

2011: Nico Rosberg

2012: Bruno Senna

2013: Piero Ferrari

2014: Daniel Ricciardo

2015: Mercedes AMG Formel 1

2016: Max Verstappen

2017: Scuderia Ferrari

2018: Valtteri Bottas

2019: Antonio Giovinazzi

2020: nicht vergeben

2021: Charles Leclerc

2022: Kevin Magnussen

2023: Lando Norris

2024: George Russell

2025: Oscar Piastri





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6