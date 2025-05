Nach Schock-Crash in Imola: Das sagt Yuki Tsunoda

Mit einem spektakulären Crash verabschiedete sich Yuki Tsunoda schon früh von der Zeitenjagd um die Imola-Startaufstellung. Der kleine Japaner musste einen harten Einschlag samt Überschlag einstecken.

Das Formel-1-Abschlusstraining von Imola war erst fünf Minuten alt, als die roten Flaggen gezeigt wurden. Grund dafür lieferte Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda, der in der Tamburello-Kurve einen spektakulären Crash produzierte.

Sein GP-Renner drehte sich, schoss durchs Kiesbett, schlug rückwärts ein. Dann stieg er auf und überschlug sich über den Reifenstapeln. Am Ende stand das ramponierte Auto wieder auf den Rädern und Tsunoda konnte ohne Not aussteigen.

Nach dem obligatorischen Besuch im Streckenkrankenhaus stellte sich der kleine Japaner den Fragen der Medien und erklärte: «Zum Glück bin ich okay, aber gleichzeitig bin ich natürlich frustriert, weil ich so früh schon ausgefallen bin, speziell, weil es eine so unnötige Situation war.»

«Mit dem Auto war es ein Auf und Ab, in einigen Sessions fühlte es sich okay an, dann war es wieder schwierig. Es war mir ein Rätsel, was im dritten Training los war. Denn das Tempo war wirklich schwach und ich weiss nicht wirklich, warum das so war», gestand der 25-Jährige.

«Wir haben vor dem Qualifying viel verändert und in den ersten drei Kurven fühlte es sich auch ziemlich gut an. Der Crash ereignete sich gleich danach. Es ist eine Schande, denn ich habe das Gefühl, dass das Auto ziemlich gut war, und dann packe ich mich selbst in die Mauer, weil ich einen so blöden Fehler gemacht habe», übte sich Tsunoda daraufhin in Selbstkritik.

Qualifying, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,670 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,704

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,807

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,962

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,431

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,432

07. Alex Albon (T), Williams, 1:15,473

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,497

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,746

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,787

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,604

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,765

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,772

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,260

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, ohne Zeit

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,379

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,518

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,613

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,918

20. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, ohne Zeit