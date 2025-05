Andrea Stella/McLaren verhöhnt Gegner: Nur weiter so!

​McLaren ist in der GP-Saison 2025 das Mass der Dinge, auch in Imola. Teamchef Andrea Stella weist auf gewisse Reaktionen der Gegner hin und verspottet die Konkurrenz mit feiner Ironie.

Es läuft wie am Schnürchen für McLaren: In sechs Grands Prix 2025 gab es fünf Siege für den Traditionsrennstall, der heute übrigens im Besitz der Bahrainischen Königsfamilie ist.

McLaren führt überlegen im Konstrukteurs-Pokal, der Australier Oscar Piastri ist mit vier Siegen WM-Leader, der Engländer Lando Norris (ein Sieg) ist WM-Zweiter.

Die Konkurrenz hat das Nachsehen, und McLaren-Teamchef Andrea Stella hat im Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola darüber gesprochen, wie die Gegner reagieren.

Dem 54-jährigen Italiener ist aufgefallen: «Ich sehe es als hervorragende Nachricht, wenn sich unsere Gegner den Kopf zerbrechen über angeblich ausschlaggebende Teile an unserem Wagen, Stichwort Frontflügel, Teile, die es in dieser Form gar nicht gibt.»



«Und selbst wenn sich unser Frontflügel verbiegt, was im Übrigen alle Frontflügel tun, dann hat das nichts damit zu tun, wieso wir 2025 so konkurrenzfähig sind.»



Stella findet: Nur so weiter! «Ich hoffe sehr, dass es in Zukunft noch mehr solcher Geschichten gibt, denn das bedeutet für mich, dass sich die Gegner aufs Falsche konzentrieren.»



«Wir haben hier bei McLaren vor Jahren beschlossen, es gibt nur einen zielführenden Weg: sich ganz auf die eigene Leistungsfähigkeit oder das eigener Auto zu fokussieren, denn was die Anderen so treiben, das kannst du ohnehin nicht beeinflussen.»



«Wenn bei den Gegner der Kopf raucht, weil sie mutmassen, was wir alles machen, dann kann uns das nur helfen.»



Das McLaren-Duo liegt im dritten Training vorne, der Abstand zu Weltmeister Max Verstappen allerdings kleiner als erwartet.





3. Training, Imola

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,897 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,997

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,078

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,399

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,451

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,457

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,508

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,662

09. Alex Albon (T), Williams, 1:15,732

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,787

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,819

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,944

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,975

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:15,977

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,990

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,046

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,110

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:16,210

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,238

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,387





2. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,293 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,318

03. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,569

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,693

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,735

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,768

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,792

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:15,827

09. Alex Albon (T), Williams, 1:15,916

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,934

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,943

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,009

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:16,044

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,220

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,255

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,339

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,341

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,406

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,419

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,420





1. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,545 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,577

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,597

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,599

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,641

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,696

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,905

08. Alex Albon (T), Williams, 1:16,922

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,925

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,998

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,032

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,077

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,094

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,121

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,286

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,356

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,373

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:17,446

19. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,641

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,662