Live-Ticker Imola: Kann Verstappen McLaren aufhalten?

Kann Max Verstappen den McLaren-Piloten die Stirn bieten und die Pole in Imola erobern?

Max Verstappen kam im 3. Imola-Training bis auf 0,181 sec an die Bestzeit heran. Vor ihm reihten sich die McLaren-Stars ein. Ob er es schafft, im Quali vor ihnen zu landen, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.

In Imola hatten die McLaren-Piloten in allen freien Trainings die Nase vorn: Am Freitag war WM-Leader Oscar Piastri jeweils der Schnellere, die letzte freie Trainingsstunde beendete Lando Norris vor dem Australier. Max Verstappen reihte sich im dritten Training hinter dem Papaya-Duo ein. Sein Rückstand auf die Bestzeit der Briten betrug 0,181 sec.

Die grosse Frage im Fahrerlager vor dem Qualifying lautete deshalb: Schafft es der Niederländer, wenigstens einen der McLaren-Fahrer hinter sich zu lassen? Die Antworten darauf fallen unterschiedlich aus. Sicher ist: Das Wetter könnte eine Rolle spielen. Denn neben sonnigen Abschnitten waren auch schwarze Wolken am Himmel zu sehen.

Einige Tropfen waren auch zu spüren. Aber ob ein Niederschlag den Kampf um die Startaufstellung spannender gestalten wird, ist schwer zu sagen. Wie sich das Wetter entwickelt und welche Fahrer letztlich am Sonntag von der ersten Startreihe ins Rennen gehen werden, kann hier im Live-Ticker mitverfolgt werden.