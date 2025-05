Villeneuve zu Alpine: «Colapinto für Doohan war klar»

​F1-Weltmeister Jacques Villeneuve kann nicht nachvollziehen, wieso die Degradierung von Alpine-Fahrer Jack Doohan beklagt wird. «Wenn ein Fussballspieler keine Leistung bringt, wird er ausgewechselt.»

Das war einer der Aufreger zwischen den WM-Läufen von Miami und Imola: Der 22-jährige Australier Jack Doohan verliert sein Cockpit bei Alpine und wird durch den 21-jährigen Argentinier Franco Colapinto ersetzt.

Dieser Zug der Alpine-Führung hat viel Kritik erzeugt, unter dem Motto – Doohan hätte mehr Zeit im Wagen verdient als nur ein Viertel der GP-Saison.

Formel-1-Champion Jacques Villeneuve ist als GP-Experte unserer Kollegen von Sky nach Imola gereist. Der inzwischen 54-jährige Kanadier kann das Wehklagen über Doohan nicht ganz nachvollziehen.

Der elffache GP-Sieger sagt: «Ich weiss nicht, wieso viele Leute so erstaunt tun. Es hat sich doch abgezeichnet, was passieren würde bei Alpine. Seien mir mal einen Moment ehrlich – Jack Doohan hat einfach zu wenig getan; er hat nicht gebracht, was man von ihm erwartet hat.»



Doohan hat an sechs GP-Wochenenden keinen Punkt holen können, die beste Platzierung war Rang 13 in China. Pierre Gasly ist gleichzeitig mit sieben Punkten WM-Zwölfter.



Der 163-fache GP-Teilnehmer Villeneuve zieht den Fussballsport als Vergleich heran: «Wenn du einen Spieler auf dem Feld hast, der keine Leistung bringt, dann wird er auch ausgewechselt.»



Freilich: Das wäre, als würde einer schon nach 22 Spielminuten vom Feld geholt, und das ist dann schon ein wenig früh.



Villeneuve weiter: «Sorry, aber das ist Formel 1. Das wird von dir erwartet, dass du schnell bist und am liebsten auch noch Geldgeber ins Boot holst. Und das hat Doohan nicht geschafft.»



Auch Jacques ist gespannt darauf, welchen Colapinto wir nun erleben werden: jenen Franco, der 2024 bei Williams sofort sauschnell war, als Nachfolger des überforderten Logan Sargeant, oder jenen Franco, der mehrfach neben der Bahn landete, was Williams einen Haufen Geld gekostet hat.



Villeneuve: «Colapinto ist schnell, daran gibt es für mich keinen Zweifel. Aber er fliegt zu oft von der Strecke.»





2. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,293 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,318

03. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,569

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,693

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,735

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,768

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,792

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:15,827

09. Alex Albon (T), Williams, 1:15,916

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,934

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,943

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,009

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:16,044

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,220

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,255

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,339

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,341

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,406

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,419

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,420





1. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,545 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,577

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,597

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,599

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,641

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,696

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,905

08. Alex Albon (T), Williams, 1:16,922

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,925

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,998

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,032

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,077

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,094

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,121

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,286

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,356

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,373

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:17,446

19. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,641

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,662