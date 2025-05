FP3 Imola: Bestzeit von Norris, Max Verstappen auf P3

Das McLaren-Duo beendete die letzten freie Trainingsstunde in Imola an der Spitze. Weltmeister Max Verstappen schaffte es bis auf 0,181 sec an die Bestzeit von Lando Norris heran. Damit landete er auf Platz 3.

Auch die letzte Trainingsstunde in Imola fand bei gutem Wetter statt. Die Aussentemperatur lag bei 21,8 Grad Celsius und der Asphalt hatte sich auf heisse 46,5 Grad aufgeheizt, als die Ampel am Ende der Boxengasse auf Grün sprang.

Der Einzige, der die Box gleich verliess, war Lando Norris, der eine Installationsrunde auf der harten Reifenmischung drehte, bevor er wieder in die Box verschwand. Danach machten sich Lance Stroll, Fernando Alonso und Lewis Hamilton auf den Weg, und der Ferrari-Star war der Erste, der sich eine Rundenzeit notieren liess.

Auf der mittelharten Mischung umrundete der siebenfache Weltmeister die 4,909 km lange Piste in 1:16,983 min. Damit hielt er sich in der ersten Viertelstunde an der Spitze, denn mit Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson und Nico Hülkenberg nutzten nur vier andere Fahrer die Gelegenheit, sich eine Rundenzeit gutschreiben zu lassen.

Colapinto sorgte für Unterhaltung, weil er in der Schikane über die Randsteine bretterte. Sein Alpine-Teamkollege Pierre Gasly machte sich auf den Weg und reihte sich hinter dem Spitzenreiter im Ferrari ein, der mit 1:15,866 min eine neue Messlatte setzte.

Nach 20 Minuten setzte sich Oscar Piastri mit 1:15,833 min an die Spitze. Doch lange währte die Freude für den WM-Leader, der in den ersten beiden Trainings in Imola jeweils die Bestzeit aufgestellt hatte, nicht. Denn Titelverteidiger Max Verstappen schaffte die Runde in 1:15,579 min. Wie der McLaren-Pilot war auch der Red Bull Racing-Star auf der mittelharten Mischung unterwegs.

Piastri wurde wenig später auch von seinem Teamkollegen Lando Norris durchgereicht, der bis auf 77 Tausendstel an die Zeit des vierfachen Weltmeisters herankam. Eine noch schnellere Runde als Verstappen schaffte noch vor der Halbzeit Isack Hadjar. Der Racing Bulls-Rookie distanzierte den Niederländer um 71 Tausendstel. Auch Leclerc gab nochmals richtig Gas und reihte sich zwischen dem Franzosen und Verstappen auf Position 2 ein.

Der Titelverteidiger liess das nicht auf sich sitzen. Er holte sich einen frischen Reifensatz der mittelharten Sorte an der Box ab und legte mit 1:15,130 min nach. Norris tat es ihm gleich, blieb am Ende seines schnellen Versuchs aber 0,139 sec langsamer.

George Russell, der als Letzter eine gezeitete Runde gedreht hatte, meldete über Funk, dass sein Auto in der fünften Kurve hüpfte. «Das wirkt sich nicht auf die Rundenzeit aus, aber es fühlt sich nicht gut an», berichtete der Brite im Mercedes.

Nach der ersten Hälfte sorgte Lawson für Aufregung mit einem Dreher in der dritten Kurve. Danach konnte er weiterfahren, allerdings hatte er sich bei der Pirouette dicke Bremsplatten zugezogen. «Ich weiss auch nicht, was da passiert ist», funkte der Neuseeländer an die Racing Bulls-Boxenmauer.

Verstappen war zu diesem Zeitpunkt immer noch der Spitzenreiter, dahinter belegten Norris, Hadjar, Leclerc, Piastri, Hamilton, Carlos Sainz, Alex Albon, Yuki Tsunoda und Russell die weiteren Top-10-Plätze vor Oliver Bearman, Alonso, Lawson, Pierre Gasly, Kimi Antonelli, Stroll, Esteban Ocon, Bortoleto, Colapinto und Hülkenberg.

Verstappen drückte die Bestzeit auf 1:15,078 min und verschwand daraufhin bald mal an die Box. Hadjar, der einen Probestart am Ende der Boxengasse absolvieren wollte, sah den heranbrausenden Williams von Sainz zunächst nicht und fuhr los, nur um dann gleich wieder abzubremsen. Es blieb bei der Schrecksekunde, Schrott gab es dabei nicht.

In der letzten Viertelstunde machten sich einige GP-Stars noch einmal auf, um eine schnelle Runde zu drehen. Norris schaffte es, Verstappens Bestmarke um 0,181 sec zu unterbieten. Allerdings war der Brite dabei auf den weichen Reifen unterwegs. Verstappens Versuch, auf weichen Reifen eine gute Zeit aufzustellen, war zuvor schon misslungen, das gleiche Schicksal hatte Piastri ereilt, der neben die Strecke geriet und die Runde daraufhin abbrach.

3. Training, Imola

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,897 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,997

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,078

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,399

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,451

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,457

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,508

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,662

09. Alex Albon (T), Williams, 1:15,732

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,787

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,819

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,944

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,975

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:15,977

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,990

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,046

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,110

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:16,210

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,238

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,387