Dr. Helmut Marko: Düstere Prognose für Imola-GP

Max Verstappen beendete den Trainingsfreitag in Imola auf Platz 5. Angesichts seines Rückstands auf die Bestzeit ist Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko überzeugt: «Die Überlegenheit von McLaren bleibt.»

In Miami beendeten Sieger Oscar Piastri und der zweitplatzierte Lando Norris das Rennen am Sonntag mehr als eine halbe Minute vor dem Rest des Feldes. Die Konkurrenz musste neidlos anerkennen: Die beiden McLaren-Stars sind derzeit in einer eigenen Liga unterwegs.

Auch in Imola geben die beiden Stallgefährten in den Papaya-Rennern das Tempo vor. Am Ende des Trainingsfreitags waren sie zweieinhalb Zehntel schneller als Pierre Gasly, der den dritten Platz auf der FP2-Zeitenliste belegte. Formel-1-Champion Max Verstappen, der die fünftschnellste Runde drehte, fehlten bereits 0,442 sec auf die Tagesbestzeit, die der Australier aufgestellt hatte.

Das lässt vermuten, dass die McLaren-Piloten auch beim Auftakt der Europa-Saison einen glänzenden Auftritt hinlegen werden. «Man kann die übliche Überlegenheit von McLaren ganz klar ablesen. Vier Zehntel auf dieser Strecke ist sehr, sehr viel. Wir haben vielleicht noch einige Abstimmungsdetails, mit denen wir das Auto weniger nervös machen können. Aber die Überlegenheit von McLaren bleibt im Prinzip bestehen», prognostiziert denn auch Dr. Helmut Marko.

«Uns geht es wie Mercedes und Ferrari», erklärte der Red Bull-Motorsportberater weiter. «Es ist nicht so, dass wir die Zeit nur in einer Kurve verlieren, sondern wir verlieren sie kontinuierlich. Es ist ganz einfach, dieser McLaren ist mit jedem Reifentyp auf jeder Strecke und bei jeder Temperatur einfach top.»

Dass Verstappen im Qualifying den Unterschied machen und eine verblüffende Runde aus dem Hut zaubern wird, schliesst Marko nicht aus: «Momentan sind wir da zu weit weg», winkt er auf die entsprechende Frage ab. «Wir haben einige Änderungen gemacht, und wenn es uns gelingt, diese besser zur Wirkung zu bringen, dann ist das vielleicht möglich. Aber im Rennen, das hat man wieder gesehen, ist McLaren eine Klasse für sich.»

Einen guten Eindruck hinterliess Yuki Tsunoda, der nur eine Zehntelsekunde langsamer war als der vierfache Weltmeister, wie Marko betont: «So nah war schon lange niemand mehr dran. Und er macht das ganz unspektakulär. Offenbar stört ihn das unruhige Fahrverhalten weniger. Er beschwert sich nicht, sondern fährt einfach.»

2. Training, Imola

