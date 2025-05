Lewis Hamilton (Ferrari): «Schaut euch Verstappen an»

​Katzenjammer bei Ferrari, nach der jämmerlichen Leistung im Abschlusstraining zum Imola-GP: Leclerc Elfter, Hamilton auf P12. Der Brite sagt, was im Rennen möglich ist und weist auf Verstappen hin.

Ferrari hat im Qualifying zum Traditions-GP von Imola nach Strich und Faden enttäuscht: Charles Leclerc wird den Grossen Preis der Emilia-Romagna vom elften Startplatz aufnehmen müssen, Lewis Hamilton ist Zwölfter.

Während Teamchef Fred Vasseur und seine Scuderia zu ergründen versuchen, was da alles schiefgelaufen ist, stellt sich die Frage: Was können die Ferrari-Fahrer im Grand Prix noch retten?

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton sagt: «Imola ist eine fabelhafte Rennstrecke, aber zum flotten Überholen taugt sie wenig. Ich fürchte, wir werden in einem DRS-Schnellzug festhängen, und dann geht so gut wie nichts mehr.»

Ein DRS-Schnellzug, das ist, wenn die Fahrer so dicht beisammen liegen, dass die meisten von ihnen die Heckflügel ihrer Rennwagen flachstellen können, auf diese Weise kommt der Verfolger nicht vorbei, weil der Vordermann das Gleiche tut, die Reihenfolge bleibt.



Hamilton: «Vielleicht können wir über eine kluge Rennstrategie Boden gutmachen, und ich weiss, wir haben soliden Speed im Grand Prix.»



«Aber wir brauchen schleunigst weitere Verbesserungen. Ich meine, schaut euch mal Verstappen an, also das Heck seines Fahrzeugs. Das liegt satt auf der Strecke, in Kurve 2 fährt der Kerl sechs bis zehn km/h schneller als wir, da können wir nicht mithalten.»



«Das Gleiche gilt für die Strassenlage der McLaren. Wir können derzeit nichts weiter tun, als weiterackern und hoffen, dass wir mit Updates mehr Potenzial aus unserem Renner holen können.»





Qualifying, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,670 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,704

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,807

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,962

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,431

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,432

07. Alex Albon (T), Williams, 1:15,473

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,497

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,746

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,787

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,604

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,765

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,772

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,260

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, ohne Zeit

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,379

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,518

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,613

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,918

20. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, ohne Zeit