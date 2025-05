Fred Vasseur: Was bei Ferrari besser werden muss

Am Sonntag in Imola fuhr Ferrari-Pilot Lewis Hamilton nur knapp am Podium vorbei. Das hätte nach der F1-Quali am Samstag wohl kaum jemand für möglich gehalten. Die Scuderia betrieb erfolgreich Schadensbegrenzung.

Sonntag hui, Samstag pfui! So scheint derzeit das Motto bei der Scuderia Ferrari zu lauten.

Im Qualifying am Samstag in Imola hatten beide Ferrari noch den Sprung in die zweite Session verpasst (ausgerechnet beim ersten von zwei Heim-GPs) – im Rennen dann aber das Comeback: Mit solidem Tempo, guter Strategie und Safety-Car-Glück (zumindest bei Lewis Hamilton) waren am Ende noch die Plätze 4 und 6 drin.

Auf die Frage, warum Ferrari am Sonntag (Rennen) besser gewesen sei als am Samstag (Qualifying), antwortete Teamchef Frédéric Vasseur nach dem Rennen: «Man könnte auch sagen, dass wir gestern schlechter gewesen sind.»

Stark auf der langen Distanz – aber so schwach am Samstag auf einer schnellen Runde, dass die Roten so weit hinten starten müssen, dass das Rennen nur noch Schadensbegrenzung ist. Das klingt vertraut. Vasseur: «Es war an den letzten drei Events so gewesen, dass wir einen Unterschied zwischen Qualifying und Rennen gesehen haben.»

Der Franzose erklärt: «Wir waren im Qualifying langsam, aber waren dann im Rennen besser. Wir haben uns insgesamt gut erholt. Es war ein gutes Rennen mit guter Strategie und gut ausgeführt.»

Charles Leclerc hatte allerdings etwas Pech mit dem Timing der Safety-Cars. Vasseur: «Ich kann verstehen, dass ihn das ärgert. Als das Safety-Car kam, waren es noch zu viele Runden, um ihm den weichen Reifen aufzuziehen. Ich glaube, ihn auf den harten Reifen draußen zu lassen, war die richtige Entscheidung.»

Vasseur fasst das Italien-Wochenende zusammen: «Das Positive ist, dass wir von Start bis Ziel ein gutes Tempo hatten. Wir müssen weiter hart arbeiten, aber das Ergebnis im Grand Prix war das Beste, worauf wir hätten hoffen können. Wir müssen an unserem Tempo im Qualifying arbeiten. Es ist klar, dass alles viel schwieriger ist, wenn man von Platz 11 und 12 startet.»

Schlechte Nachricht für Ferrari: Als nächstes wird in Monaco gefahren. Überholen auf der Strecke ist dort beinahe unmöglich, das Qualifying also umso wichtiger.

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Ausfall

Esteban Ocon (F), Haas, Ausfall

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6