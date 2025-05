Hamilton/Leclerc (Ferrari): Auf Blindflug in Monaco

​Endlich ein Lebenszeichen von Ferrari: Die Rennwagen von Lewis Hamilton und Charles Leclerc waren im Imola-GP konkurrenzfähig. Für Monaco gelten andere Gesetze, und das erzwingt ungewöhnliche Ideen.

Der Grosse Preis der Emilia-Romagna war ein Moral-Turbo für die berühmteste Scuderia der Welt: Ferrari war im Rennen von Imola bei der Musik – Lewis Hamilton verpasste nur knapp einen Podestplatz, Charles Leclerc hatte ein wenig Pech und wurde Sechster.

Nun muss das Versprechen von Imola in Monaco gehalten werden: Und kein Fahrer ist motivierter als Leclerc, der 2024 sein Heimrennen gewinnen konnte.

Teamchef Fred Vasseur: «Wir hatten in Imola guten Speed, auch wenn wir langsamer waren als Verstappen und die McLaren. Es hat sich nun im ersten Saisonviertel bestätigt, dass wir in der Regel im Grand Prix stärker sind als in der Qualifikation.»



Monaco wird für Ferrari zum Blindflug, denn der Franzose muss zugeben: «Es ist Fakt, dass wir in der Quali nicht das Beste aus dem Rennwagen holen, aber wir finden die Gründe dafür nicht. Das ist für Monaco problematisch, denn die Startposition gibt in der Regel vor, wo du dieses Rennen beendest.»



Allerdings sollten die Tifosi die Hoffnung nicht fahren lassen, denn Vasseur sagt auch: «Monaco hat seine eigenen Gesetze in Sachen Vorbereitung und Reifen-Management, da muss man ganz vorn vorne zu beginnen.»



Vasseur hätte noch hinzufügen können: «… und offen sein für frische Ansätze.» Denn gemäss unserer Kollegen vom Corriere della Sera, mit Ferrari-Angestellten gut vernetzt, ist bei den Roten Einiges in Arbeit und Ungewöhnliches geplant.



Ferrari hat eine neue Hinterrad-Aufhängung entworfen, die Testläufe auf dem Fünfstempel-Prüfstand sind absolviert. Die anders angeordneten Anlenkpunkte sollen die Aerodynamik an der Hinterachse verbessern und mehr Abstimmungs-Spielraum eröffnen.



Fakt ist: Ferrari kann aus den weicheren Reifen weniger holen als die Gegner. 2024 waren die Roten an Leader McLaren näher dran. Fred Vasseur hat mehrfach betont, dass die Schwierigkeiten in der Quali auf die heikle Aufwärmphase der Walzen zurückzuführen sei, aber das erklärt nicht den markanten Rückschritt.



Der erste Einsatz der neuen Aufhängung ist für Silverstone angedacht (Anfang Juli). Für Monaco sucht Ferrari sein Glück mit einem Experiment am Freitag – dann soll Charles Leclerc mit jenem Heckflügel ausrücken, mit dem er 2024 im Fürstentum zum Sieg preschte.





Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Gasmechanismus

Esteban Ocon (F), Haas, Motor





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6