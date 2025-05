Oscar Piastri: Entscheidender Fehler in Imola 21.05.2025 - 19:30 Von Vanessa Georgoulas

© Sam Bloxham / Getty Images Oscar Piastri konzentrierte sich beim Start in Imola auf den falschen Gegner, sagt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner

Mit der Eroberung der Pole-Position hat Oscar Piastri in Imola die beste Ausgangslage für den Sieg geschaffen. Am Ende war aber Max Verstappen der Erste im Ziel. Das lag an einem frühen Fehler des Australiers.