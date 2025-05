Monaco-GP: TV, Wetter, Zeitplan, Action am Donnerstag

​Ein pralles Rahmenprogramm auf dem engen Strassenkurs von Monte Carlo bedeutet: Die Rennwagen der Formeln 2 und 3 sowie die Porsche des Supercups sind schon heute Donnerstag, 22. Mai im Einsatz.

Jahrzehntelang bedeutete der Donnerstag des GP-Wochenendes von Monaco: erster Trainingstag der Formel-1-Autos. Seit 1929 wurde in dieser Hinsicht vom Autosport-Weltverband für die Monegassen eine Extrawurst gebraten, der Ablauf des Rennwochenendes war eine Eigenart, die bis 2021 Bestand hatte.

Weil in den 1920er und 1930er Jahren das Rennen auf das Wochenende von Christi Himmelfahrt gelegt wurde, fand das erste Training am Donnerstag statt, am Freitag – einem normalen Arbeitstag – wurde nicht trainiert.

In der Formel 1 blieb das Format bis 2022 erhalten: F1-Training am Donnerstag, F1-mässig ein freier Tag am Freitag (Trainings nur für die Klassen der Rahmenrennen), Quali am Samstag, Rennen am Sonntag.

Dann wurde alles anders. Um Barcelona und Monte Carlo in nur acht Tage zu packen, musste Monaco mit dem eigenwilligen Wochenend-Ablauf brechen. So wie das 2024 und auch 2025 mit Imola und Monaco passiert.



Wie sich die Action auf den Strassen von Monte Carlo entwickelt, können Sie online bei uns im Live-Ticker verfolgen, wir tickern über die wichtigsten Momente in der für den Monaco-GP so wichtigen Quali und natürlich am Sonntag vom Rennen. Wir haben für Sie wie üblich hier auch die wichtigsten Sendetermine zusammengefasst.



Wetter-Update: Schauer am Donnerstag-Nachmittag, viel Sonne am Freitag, hohes Gewitter-Risiko am Samstag, viel Sonne am Sonntag.







Zeitplan Grosser Preis von Monaco

Donnerstag, 22. Mai

10.45–11.00: Pisteninspektion

11.00–12.00: Safety Car- und Medical Car-Test

12.55–13.05: Pisteninspektion

13.10–13.55: Training Formel 3

14.15–14.35: Das Rote Kreuz besucht den Fürsten

15.00–15.45: Training Formel 2

16.15–16.20: ACM Medical Car-Test

16.30–17.15: Training Porsche Supercup

17.30–18.30: ACM Pitlane Walk

19.00: Strecke offen für Verkehr



Freitag, 23. Mai

09.35–09.50: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.50–10.05: Test für medizinischen Eingriff

10.20–10.44: Das Rote Kreuz besucht den Fürsten

11.05–11.20: Qualifying Formel 3, Gruppe A

11.29–11.45: Qualifying Formel 3, Gruppe B

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–12.30: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.05–13.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

15.10–15.25: Qualifying Formel 2, Gruppe A

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.34–15.40: Qualifying Formel 2, Gruppe B

16.00–16.30: Paddock Club Track Tour

16.00–16.40: Paddock Club Pit Lane Walk

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.45–19.15: Training Porsche Supercup

21.00: Strecke offen für Verkehr



Samstag, 24. Mai

08.55–09.10: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.40–10.10: Formel 1 Boxenstopptraining

10.45–11.30: Sprintrennen Formel 3 (23 Runden oder 40 Minuten)

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (30 Runden oder 45 Minuten)

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.15–17.45: ACM Fast Laps

17.15–18.50: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.50: Paddock Club Track Tour

19.30: Strecke offen für Verkehr



Sonntag, 25. Mai

07.10–07.25: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.00–08.50: Hauptrennen Formel 3 (27 Runden oder 45 Minuten)

09.40–10.45: Hauptrennen Formel 2 (42 Runden oder 60 Minuten)

12.00–12.35: Rennen Porsche Supercup (17 Runden oder 30 Minuten)

12.50–13.30: Paddock Club Track Tour

12.50–14.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.40–13.50: Ehrenrunde des Fürsten-Ehepaars

13.55–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Monaco (78 Runden oder 120 Minuten)

20.30: Strecke offen für Verkehr





Monaco-GP im Fernsehen

Freitag, 23. Mai

06.00 Sky Sport F1 – Imola-GP Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

10.45 Sky Sport F1 – Inside Story: Lando reigns in stormy Melbourne

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

16.15 Sky Sport F1 – Imola-GP kompakt

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.40 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Imola-GP Wiederholung



Samstag, 24. Mai

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.15 Sky Sport F1 – Icons: Making Ayrton Senna

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

14.35 ServusTV – Berichterstattung Drittes Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Miami-GP

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 25. Mai

06.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Icons: Lotus’ Ground Effect Revolution

09.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.45 Sky Sport F1 – Imola-GP kompakt

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.10 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP Monaco

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

15.00 Grosser Preis von Monaco (78 Runden)

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

22.00 Sky Sport F1 – GP Monaco Wiederholung

00.40 ORF1 – GP Monaco Wiederholung