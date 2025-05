McLaren: Speziallackierung in Monaco und Barcelona

Beide McLaren MCL39 werden in Monaco und Barcelona in einer Speziallackierung glänzen

Der Look erinnert an den McLaren M7A

Das Formel-1-Weltmeisterteam McLaren wird beim anstehenden Rennwochenende in Monaco und auch bei der darauffolgenden WM-Runde vor den Toren von Barcelona mit einer neuen Lackierung ausrücken.

Das Racing Bulls Team und Ferrari haben beim Miami-GP einen Auftritt in ungewohnter Lackierung hingelegt, McLaren hat hingegen für das prestigeträchtige Rennwochenende in Monte Carlo und das darauffolgende Kräftemessen in der Nähe der Metropole Barcelona eine Speziallackierung für die GP-Renner von WM-Leader Oscar Piastri und den WM-Zweiten Lando Norris entworfen.

Der Look wurde in Zusammenarbeit mit dem Team-Partner OKX entworfen, der den Start auf dem europäischen Markt damit feiert. Der Look ist eine Hommage an den legendären M7A-Renner des Traditionsrennstalls aus Woking.

Der McLaren M7A bescherte dem britischen Rennstall 1968 den ersten Formel-1-Sieg, den Bruce McLaren selbst einfuhr. Und er war der erste GP-Renner, der in der legendären Papaya-Farbe glänzte.

Die klare Linienführung soll an die Eleganz der Riviera erinnern, wie das Team in der entsprechenden Medienmitteilung erklärt. Piastri und Norris werden auch in Rennanzügen im entsprechenden Look am Steuer sitzen.

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Gasmechanismus

Esteban Ocon (F), Haas, Motor





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6