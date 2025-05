Vasseur: So hat sich Ferrari auf Monaco vorbereitet

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur weiss, dass beim berühmten Strassenrennen von Monaco bereits am Samstag im Qualifying eine Vorentscheidung fällt. Im Abschlusstraining waren die Roten bisher aber meist schwach unterwegs.

Nachdem das Ferrari-Team die WM-Krone der Konstrukteure im vergangenen Jahr um nur 14 Punkte verpasst hatte, war die Hoffnung gross, auch in diesem Jahr um den prestigeärmeren, aber lukrativeren Titel mitkämpfen zu können. Zur Verstärkung wurde der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton verpflichtet, der mit der Sprint-Pole und dem Sieg im Mini-Rennen von China für Jubel bei den Roten sorgte.

Doch abgesehen davon hatte die Mannschaft aus Maranello nicht viel zu feiern. Vor allem im Qualifying blieben Hamilton und sein Teamkollege Charles Leclerc meist unter den Erwartungen: In Australien belegten sie die Plätze 7 und 8, wobei der Monegasse die Nase vorn hatte. In China war Hamilton als Fünfter des Abschlusstrainings schneller als sein Stallgefährte, der mit Platz 6 Vorlieb nehmen musste.

Bei den darauffolgenden GP-Wochenenden in Japan (4.), Bahrain (3.) und Saudi-Arabien (4.) konnte Leclerc einen Platz in der zweiten Startreihe erobern. Hamilton belegte in jenen drei Qualifyings jeweils die Plätze 8, 9 und 7. In Miami blieb der Rekord-Weltmeister sogar als Zwölfter im Q2 hängen, das gleiche Schicksal ereilte ihn in Imola. Leclerc schaffte es beim ersten US-Wochenende immerhin auf Platz 8 des Abschlusstrainings, beim Heimspiel seines Teams enttäuschte er aber auch als Elftschnellster des Qualifyings.

Mit den Plätzen 4 und 6 sorgten Hamilton und Leclerc tags darauf im Rennen zwar für Wiedergutmachung. Doch das Team weiss, dass es beim Speed auf einer schnellen Runde zulegen muss. Dieser ist auch in Monte Carlo entscheidend, wie Teamchef Fred Vasseur weiss. Er sagt: «Der Monaco-GP ist ein einzigartiges Rennen und wir wissen, wie wichtig das Qualifying auf dieser Strecke ist. Deshalb haben wir uns in den vergangenen Tagen besonders darauf konzentriert, unsere Performance auf einer schnellen Runde zu verbessern. In den jüngsten Rennen haben wir uns nämlich damit schwer getan.»

Eine weitere Herausforderung für die Teams sind die beiden Pflicht-Boxenstopps, die für den WM-Lauf im Fürstentum beschlossen wurden. «Das sportliche Reglement wurde speziell für dieses Rennen angepasst, und für uns ist das eine neue Herausforderung», erklärt der Franzose. «Jeder Fahrer muss zwei Mal an die Box abbiegen, um der Strategie etwas mehr Gewicht zu verleihen und für Spannung auf der Strecke zu sorgen.»

«Und natürlich ist es auch das Heimrennen von Charles, deswegen ist das Rennwochenende für das ganze Team etwas Besonderes. Wir sind fest entschlossen, ihm und Lewis die bestmögliche Ausgangslage zu verschaffen, damit sie die ganze Leistung unseres Autos nutzen können», fügt Vasseur kämpferisch an.

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Gasmechanismus

Esteban Ocon (F), Haas, Motor





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6