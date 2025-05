Max Verstappen: Warnung vor dem Monaco-GP

Formel-1-Champion Max Verstappen schaffte es in Imola als Erster über die Ziellinie. Die neuen Teile, die Red Bull Racing ans Auto gebracht hat, funktionieren. Dennoch fällt seine Monaco-Prognose vorsichtig aus.

Damit hatte am Freitagabend in Imola noch keiner gerechnet: Die Pole verpasste Max Verstappen nur knapp – am Ende fehlten ihm nur 34 Tausendstel auf die Bestzeit, die Oscar Piastri aufgestellt hatte. Der Niederländer nutzte den Start aus der ersten Reihe, um mit einem beherzten Manöver auf den ersten Metern am WM-Leader aus dem McLaren-Team vorbeizuziehen.

Danach kontrollierte er das Rennen von der Spitze und profitierte von einer virtuellen Safety-Car-Phase, die es ihm erlaubte, einen zeitsparenden Stopp einzulegen. Verstappen schaffte es aber auch nach einer Safety-Car-Phase vorne zu bleiben und nach 63 Runden sah er die schwarz-weiss karierte Flagge knapp sechs Sekunden vor Lando Norris, der den zweiten Platz erobern konnte.

Rückblickend sagt der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing-Team: «Es ist grossartig, dass ich am Sonntag in Imola mit einem Sieg in diese intensive Phase starten konnte, in der drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden ausgetragen werden. Wir konnten viele gute Fortschritte erzielen und ich fühlte mich im Auto sehr viel wohler als zuvor. Wir sind jetzt in einer sehr viel besseren Lage als zuvor.»

Gleichzeitig warnte der vierfache Champion: «Wir müssen nun weiter Druck machen und dürfen nicht abheben, denn Monaco wird härter werden, da uns dort ein Strassenkurs erwartet. Das war bisher nicht unser bestes Pflaster, aber wir konnten auch bei der Fahrzeugabstimmung einen guten Schritt nach vorne machen und wir werden nichts unversucht lassen, um auch im Fürstentum das Beste herauszuholen.»

«Das Qualifying wird in Monaco entscheidend sein, und wir sind auf eine gute Strategie angewiesen. Wir müssen also am Samstag bereits ein gutes Ergebnis erzielen und das Potenzial des Autos ausschöpfen. Ich freue mich darauf, auch nahe von meinem Zuhause zu sein, denn das Wochenende in Monte Carlo ist immer sehr hektisch und arbeitsreich», ergänzte der 27-jährige Niederländer.

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Gasmechanismus

Esteban Ocon (F), Haas, Motor





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6