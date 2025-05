Kann Max Verstappen der Beste aller Zeiten werden?

Geht es nach GP-Veteran Karl Wendlinger, ist Ayrton Senna der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Auf Platz 2 liegt Michael Schumacher. Aber Max Verstappen könnte die Legenden eines Tages übertrumpfen, ist er überzeugt.

Die Frage, wer in der Geschichte der Formel 1 der Beste aller Zeiten ist, ist so alt, wie die Königsklasse selbst. Viele Fans und Experten – und auch einige ehemalige und aktuelle GP-Stars – müssen nicht lange überlegen, um eine Antwort darauf zu finden. Für sie ist Ayrton Senna immer noch der Spitzenreiter unter den GP-Piloten, wenn es um Talent und Können geht.

Dazu gehört auch Karl Wendlinger. Der ehemalige Formel-1-Fahrer sagt im «OLBG»-Interview: «Die Nummer eins ist Ayrton Senna. Ich hatte das Vergnügen, vielleicht nicht direkt gegen ihn, aber mit ihm Rennen zu bestreiten.» Auch bei der Nummer 2 ist er sich sicher: «Danach kommt Michael Schumacher, denn er war in der Lage, so viele Jahre in Folge erfolgreich zu sein.»

An dritter Stelle steht gemäss Wendlinger Lewis Hamilton, der sich seit dem Team-Wechsel von Mercedes zu Ferrari zwar schwer tut, aber sieben WM-Titel holen konnte. «Er konnte so lange eine gute Performance zeigen», begründet der Österreicher seine Wahl. «Auch Alain Prost ist in meinen Augen hoch einzuschätzen. Und auf Platz 5? Max Verstappen.»

Dem Red Bull Racing-Star traut der 56-Jährige viel zu: «Verstappen könnte eines Tages der Grösste aller Zeiten werden. ich denke, er hat bereits alles getan, um zu den Top-Piloten gezählt zu werden. Er ist ein vierfacher Champion, deshalb wäre das vielleicht möglich. Ich habe immer Senna sehr geschätzt. Zu seiner Zeit waren die Leistungsunterschiede der Autos noch sehr viel grösser.»

«Ich kann mich noch an das Imola-Rennen von 1993 erinnern. Prost stand auf Pole, Senna war der Dritte in der Startaufstellung, bereits 1,6 sec hinter dem Franzosen. Ich war auf Startplatz 5, ich glaube, das war bereits 2,5 sec hinter der Pole. Dennoch war Senna in der Lage, im Rennen zu zaubern, selbst mit einem Auto, das im Qualifying ein ganzes Stück langsamer war. Verstappen hat ein paar ähnliche Rennen gezeigt, in einem Auto, das knifflig zu fahren war, und mit dem sich seine Teamkollegen sehr schwer getan haben. Dennoch konnte er ein gutes Tempo fahren, kämpfen und siegen.»

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Gasmechanismus

Esteban Ocon (F), Haas, Motor





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6