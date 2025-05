Damon Hill über Max Verstappen: Meinung geändert

​In Mexiko 2024 wehrte sich Max Verstappen mit Zähnen und Klauen gegen Lando Norris, und wurde von der FIA hart bestraft. Damals schoss auch Damon Hill gegen Verstappen. Heute klingt das anders.

Es ging heiss zu und her zwischen Max Verstappen und Lando Norris, in Texas und Mexiko 2024. Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA reagierten mit Strafen, weil sie fanden – das war jenseits der Grenze.

Einer der lautesten Kritiker damals: Damon Hill, Formel-1-Champion 1996. Der Engländer sagte: «Max arbeitet mit den Mitteln der Einschüchterung und der Angst, aber ich glaube, dass seine Fahrweise auch eine Zockerei mit Methode ist.»

Hill begründet das so: «Manchmal zahlt sich ein solches Gebaren aus, und er kommt damit bei den Rennkommissaren durch. Ich muss mich aber fragen: Ist das fair? Ist das korrekt? Steht nicht irgendwo im Regelwerk, dass sich ein Pilot auf der Strecke an Fairness halten sollte? Jemanden von der Piste zu drängen, finde ich unverzeihlich.»

«Letztlich hat sich ja auch nichts geändert. Max war schon immer so, seit er in die Formel 1 gekommen ist. Die FIA versucht das einzudämmen. Sie will gefährlich Situationen verhindern, wie etwa, dass ein Fahrer sein Auto in der Bremszone neu positioniert.»



Max Verstappen wurde auf auf Kritik von Hill angesprochen, er, Max, könne gar nicht fair fahren. Verstappen kalt: «Ich höre nicht darauf, was vereinzelte Leute sagen. Ich ziehe mein Ding durch, ich bin dreifacher Weltmeister, ich weiss schon, was ich tue.»



Hill erwiderte: «Aber das ist doch genau ein Punkt – die Kritik kommt eben nicht von vereinzelten Leuten, sondern von fast allen. Die Leute wollen fairen Sport, sie wollen, dass die Fahrer vernünftig gegeneinander kämpfen. Wenn jeder so fahren würde wie Verstappen, dann wäre das doof und dumm, das würde sich doch keiner mehr anschauen.»



Mehr als ein halbes Jahr später heisst es noch immer Verstappen gegen McLaren, Max muss gegen die schnellen Rennwagen von Norris und Oscar Piastri die Ellenbogen ausfahren, um sich zu behaupten, und nicht immer klappt das.



In Jeddah gab es für Max eine Strafe (Verstappen gegen Piastri), in Miami nicht (Verstappen gegen Norris in der ersten Kurve), in Imola gab es für die FIA nichts zu monieren (Verstappen überrumpelte Piastri in der ersten Kurve und preschte zum Sieg).



Und auf einmal kommen von Damon Hill ganz andere Töne.



Der 22-fache GP-Sieger lobt im Podcast High Perfomance nach dem Imola-GP: «Vorbereitung, Reife, Effizienz, Speed – Max ist wirklich ein Phänomen, und davon gibt es unter den Formel-1-Rennfahrern nur ganz wenige. Er reiht sich würdig ein unter Piloten wie Fangio, Clark, Senna oder Schumacher»



Der 64-jährige Hill schlägt eine Brücke zwischen Mexiko 2024 und Imola 2025: «Wir wollen keine Fahrer sehen, die ihre Rivalen neben die Bahn drängen, nur um vorne zu bleiben. Das ist nicht Motorsport, das ist höchstens Autoscooter-Niveau.»



«Was wir sehen wollen, das ist Geschick und Mut. Wir wollen Manöver sehen, die mit chirurgischer Präzision ausgeführt worden sind, nicht mit der Keule. Der Angriff von Verstappen in Imola war ein Vorbild an Effizienz und Sauberkeit. So muss das sein.»