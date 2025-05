Mika Häkkinen über Monaco – Zeitplan, TV, Wetter

​Im November 2024 verkündete die Formula One Management: Der traditionsreiche Monaco-GP bleibt Teil der der Formel-1-WM, bis inklusive 2031. Weltmeister Mika Häkkinen ist erleichtert.»

Jahrelang hat Formel-1-CEO Stefano Domenicali gewarnt: «Niemand bekommt künftig eine Extrawurst gebraten, auch nicht die Veranstalter von Traditionsrennen.» Es war sogar davon die Rede, dass die Formel 1 Monaco den Rücken wendet. Ausgerechnet dem prestigeträchtigsten aller Austragungsorte!

Diese Gefahr ist abgewendet: Im November wurde der Vertrag mit den Monegassen verlängert, bis einschliesslich Ausgabe 2031. Nicht nur Fans auf der ganzen Welt atmeten auf.

Mika Häkkinen gehört zu den Monaco-Siegern. Mit McLaren-Mercedes konnte er das Rennen 1998 gewinnen. Der 56-jährige Finne hat festgehalten: «In Monaco werden seit 1929 Grands Prix gefahren. Monaco ist kein Rennen wie jedes Andere. Ich bin froh, dass es im WM-Programm bleibt.»



Der 20-fache GP-Sieger weiss: «Die Formel 1 hat sich in den vergangenen Jahren markant verändert. Viele WM-Läufe sind hinzugekommen. Aber es ist wichtig, dass wir bei all den aufregenden neuen Austragungsorten unser Erbe nicht vergessen. Ich bin der Ansicht, dass die Formel 1 und Monaco eine gemeinsame Zukunft haben – weil sie beide einander gut tun.»



«Ich bin im Fürstentum zehn Mal an den Start gegangen und konnte einmal gewinnen. Ich weiss, wie schwierig dieser Grand Prix ist, auch mit einem guten Auto. Jeder Fahrer wird auf die Probe gestellt wegen der höhen Präzision, die erforderlich ist – der kleinste Fehler und du bist draussen. Im Gegensatz zu vielen anderen Rennstrecken werden Fehler in Monaco sofort und gnadenlos bestraft.»

Was besonders im 2025er Format mit zwei Reifenwechseln von Belang ist: «Strategen mit Mut zu entschlossenem Handeln werden belohnt. Der Kurs ist so kurz, da haben auch die Fachleute am Kommandostand kaum Zeit. Auf keiner anderen Strecke ist der Druck so enorm.»



Heute Freitag, 23. Mai, geht es für die Formel-1-Fahrer darum, zwei sauberer Trainings zu zeigen und über zwei Mal 60 Minuten schrittweise Vertrauen aufzubauen.



Hier finden Sie den kompletten Zeitplan, weiter unten Hinweise auf die wichtigsten TV-Sendungen zum Monaco-GP, ferner das Goldene Buch des Rennens.



Was macht das Wetter? Die Vorhersage ist besser als noch vor wenigen Tagen, viel Sonne, mit geringer Regenwahrscheinlichkeit.



Alles ist angerichtet für ein wunderbares GP-Wochenende.





Zeitplan Grosser Preis von Monaco

Freitag, 23. Mai

13.05–13.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

15.10–15.25: Qualifying Formel 2, Gruppe A

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.34–15.40: Qualifying Formel 2, Gruppe B

16.00–16.30: Paddock Club Track Tour

16.00–16.40: Paddock Club Pit Lane Walk

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.45–19.15: Training Porsche Supercup

21.00: Strecke offen für Verkehr



Samstag, 24. Mai

08.55–09.10: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.40–10.10: Formel 1 Boxenstopptraining

10.45–11.30: Sprintrennen Formel 3 (23 Runden oder 40 Minuten)

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (30 Runden oder 45 Minuten)

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.15–17.45: ACM Fast Laps

17.15–18.50: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.50: Paddock Club Track Tour

19.30: Strecke offen für Verkehr



Sonntag, 25. Mai

07.10–07.25: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.00–08.50: Hauptrennen Formel 3 (27 Runden oder 45 Minuten)

09.40–10.45: Hauptrennen Formel 2 (42 Runden oder 60 Minuten)

12.00–12.35: Rennen Porsche Supercup (17 Runden oder 30 Minuten)

12.50–13.30: Paddock Club Track Tour

12.50–14.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.40–13.50: Ehrenrunde des Fürsten-Ehepaars

13.55–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Monaco (78 Runden oder 120 Minuten)

20.30: Strecke offen für Verkehr





Monaco-GP im Fernsehen

Freitag, 23. Mai

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

16.15 Sky Sport F1 – Imola-GP kompakt

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.40 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Imola-GP Wiederholung



Samstag, 24. Mai

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.15 Sky Sport F1 – Icons: Making Ayrton Senna

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

14.35 ServusTV – Berichterstattung Drittes Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Miami-GP

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 25. Mai

06.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Icons: Lotus’ Ground Effect Revolution

09.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.45 Sky Sport F1 – Imola-GP kompakt

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.10 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP Monaco

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

15.00 Grosser Preis von Monaco (78 Runden)

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

22.00 Sky Sport F1 – GP Monaco Wiederholung

00.40 ORF1 – GP Monaco Wiederholung





Das Goldene Buch des Monaco-GP

2024 Charles Leclerc – Ferrari*

2023 Max Verstappen – Red Bull Racing *

2022 Sergio Pérez – Red Bull Racing

2021 Max Verstappen – Red Bull Racing

2020 Rennen abgesagt

2019 Lewis Hamilton – Mercedes *

2018 Daniel Ricciardo – Red Bull Racing *

2017 Sebastian Vettel – Ferrari

2016 Lewis Hamilton – Mercedes

2015 Nico Rosberg – Mercedes

2014 Nico Rosberg – Mercedes *

2013 Nico Rosberg – Mercedes *

2012 Mark Webber – Red Bull Racing-Renault *

2011 Sebastian Vettel – Red Bull Racing-Renault *

2010 Mark Webber – Red Bull Racing-Renault *

2009 Jenson Button – BrawnGP-Mercedes *

2008 Lewis Hamilton – McLaren-Mercedes

2007 Fernando Alonso – McLaren-Mercedes *

2006 Fernando Alonso – Renault *

2005 Kimi Räikkönen – McLaren-Mercedes *

2004 Jarno Trulli – Renault *

2003 Juan Pablo Montoya – Williams-BMW

2002 David Coulthard – McLaren-Mercedes

2001 Michael Schumacher – Ferrari

2000 David Coulthard – McLaren-Mercedes

1999 Michael Schumacher – Ferrari

1998 Mika Häkkinen – McLaren-Mercedes *

1997 Michael Schumacher – Ferrari

1996 Olivier Panis – Ligier-Mugen-Honda

1995 Michael Schumacher – Benetton-Renault

1994 Michael Schumacher – Benetton-Ford *

1993 Ayrton Senna – McLaren-Ford

1992 Ayrton Senna – McLaren-Honda

1991 Ayrton Senna – McLaren-Honda *

1990 Ayrton Senna – McLaren-Honda *

1989 Ayrton Senna – McLaren-Honda *

1988 Alain Prost – McLaren-Honda

1987 Ayrton Senna – Lotus-Honda

1986 Alain Prost – McLaren-TAG Porsche *

1985 Alain Prost – McLaren-TAG Porsche

1984 Alain Prost – McLaren-TAG Porsche *

1983 Keke Rosberg – Williams-Ford

1982 Ricardo Patrese – Brabham-Ford

1981 Gilles Villeneuve – Ferrari

1980 Carlos Reutemann – Williams-Ford

1979 Jody Scheckter – Ferrari *

1978 Patrick Depailler – Tyrrell-Ford

1977 Jody Scheckter – Wolf-Ford

1976 Niki Lauda – Ferrari *

1975 Niki Lauda – Ferrari *

1974 Ronnie Peterson – Lotus-Ford

1973 Jackie Stewart – Tyrrell-Ford *

1972 Jean-Pierre Beltoise – BRM

1971 Jackie Stewart – Tyrrell-Ford *

1970 Jochen Rindt – Lotus-Ford

1969 Graham Hill – Lotus-Ford

1968 Graham Hill – Lotus-Ford *

1967 Denny Hulme – Brabham-Repco

1966 Jackie Stewart – BRM

1965 Graham Hill – BRM *

1964 Graham Hill – BRM

1963 Graham Hill – BRM

1962 Bruce McLaren – Cooper-Climax

1961 Stirling Moss – Lotus-Climax *

1960 Stirling Moss – Lotus-Climax *

1959 Jack Brabham – Cooper-Climax

1958 Maurice Trintignant – Cooper-Climax

1957 Juan Manuel Fangio – Maserati *

1956 Stirling Moss – Maserati

1955 Maurice Trintignant – Ferrari

1950 Juan Manuel Fangio – Alfa Romeo *



* Sieg von der Pole-Position