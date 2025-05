Monaco: Adrian Newey zurück, Hilfe für Aston Martin 23.05.2025 - 10:30 Von Mathias Brunner

© Aston Martin Adrian Newey und Lance Stroll in Monaco

​Zum ersten Mal 2025 zeigt sich Aston Martin-Technikgenie Adrian Newey (66) an der Rennstrecke. Teamchef Andy Cowell erklärt, was die Aufgabe des erfolgreichsten Formel-1-Designers ist an diesem Wochenende ist.