Lewis Hamilton: Keine Tipps für Oscar Piastri

Lewis Hamilton ist auch Oscar Piastri mit McLaren in die Formel 1 aufgestiegen. Der Australier hat die Chance, den WM-Titel zu gewinnen. Der siebenfache Weltmeister sagt, warum er keine Tipps für den 24-Jährigen hat.

Lewis Hamilton kämpfte bereits in seinem ersten Formel-1-Jahr um den WM-Titel, musste sich am Ende aber mit dem zweiten Platz hinter Kimi Räikkönen begnügen. In seiner zweiten Saison durfte der Brite dann den Gesamtsieg feiern – zusammen mit dem McLaren-Team, mit dem er in seine GP-Karriere startete.

Auch Oscar Piastri hat seine Debütsaison mit McLaren bestritten, allerdings hatte der junge Rennfahrer aus Melbourne im ersten Jahr keine Chance auf die WM-Krone. Er musste sich mit dem neunten Rang in der Endtabelle der Fahrer-Wertung begnügen. Auch im zweiten Jahr war der Titel nicht in Reichweite für den Ausnahmekönner aus Australien, der 2024 in Ungarn und Baku seine ersten beiden GP-Triumphe feierte.

In dieser Saison hat Piastri bisher die besten Karten für den WM-Titel. Er feierte in den ersten sieben WM-Runden bereits vier GP-Siege und damit so viele Triumphe, wie kein anderer GP-Star im Feld. De WM führt er vor seinem Teamkollegen Lando Norris an, sein Polster beträgt 13 WM-Punkte.

Für seine Leistung bekommt der 24-Jährige auch gute Noten von Rekord-GP-Sieger Lewis Hamilton. Der Ferrari-Star sagt: «Ich kenne ihn nicht so gut, aber wir unterhalten uns manchmal bei der Fahrerparade. Er ist sehr zugänglich und er macht einen fantastischen Job. Es ist super für mich, McLaren so stark zu erleben. Mit diesem Team habe ich meine GP-Premiere bestritten, und es ist schön, dass sie mit Oscar und Lando zwei so erfolgreiche Fahrer haben.»

«Der Druck, der auf den Beiden lastet, ist für jemanden, der das noch nie durchgemacht hat, schwer nachzuvollziehen. Und beide gehen gut damit um, speziell Oscar leistet grossartige Arbeit, und das jedes Wochenende. Er tut genau das, was man braucht, um den Titel zu gewinnen, deshalb habe ich keine echten Tipps für ihn, nur vielleicht den Ratschlag, so weiterzumachen, wie bisher», ergänzt der 40-Jährige.

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6