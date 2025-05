Charles Leclerc: Das hat er von Hamilton gelernt

Bisher hat Ferrari-Star Charles Leclerc seinen neuen Teamkollegen Lewis Hamilton im Griff, wie der Blick in die Statistik verrät. Dennoch gibt der Monegasse zu, dass er etwas vom siebenfachen Champion gelernt hat.

Die Zahlen zeichnen ein deutliches Bild: Sowohl im Qualifying als auch im Rennen hat Charles Leclerc im teaminternen Duell gegen seinen neuen Ferrari-Teamkollegen Lewis Hamilton die Nase vorn. Bei den diesjährigen GP-Abschlusstrainings hatte Hamilton nur in Shanghai die Nase vorn. Auch beim Sprint-Qualifying in China war der siebenfache Weltmeister der schnellere der beiden Ferrari-Piloten.

Bei den Grands Prix hatte Hamilton nur einmal die Oberhand: Das jüngste Rennen in Imola beendete er als Vierter vor dem Rennfahrer aus Monte Carlo, der sich mit dem sechsten Platz begnügen musste. Als Sieger des China-Sprints kam Hamilton auch im ersten Mini-Rennen des Jahres vor Leclerc ins Ziel. Und beim zweiten Sprint in Miami war er als Dritter der einzige Fahrer in Rot, der die Zielflagge sah.

Obwohl Leclerc im teaminternen Vergleich deutlich vorne liegt, hat der 27-Jährige auch schon von seinem Stallgefährten profitiert. Im Gespräch mit der «Monaco Tribune» erklärt er vor seinem Heimrennen: «Ich habe Disziplin und eine bestimmte Arbeitsweise von ihm gelernt. Carlos Sainz war auch ein harter Arbeiter, aber Lewis ist anders, und es ist wirklich interessant, die Dynamik innerhalb des Teams zu beobachten. Wie geht er mit Problemen um? Wie kommentiert er das Auto im Hinblick auf die Entwicklung? Für Fahrer ist es immer interessant zu analysieren, wie ihr Teamkollege mit seinen Ingenieuren zusammenarbeitet.»

«Er ist extrem talentiert und hat einen sehr interessanten Fahrstil, den ich manchmal selbst an bestimmten Stellen im Rennen anwende, wenn es sinnvoll ist. Wir fahren beide ziemlich ähnlich. Wir lenken beide aggressiv in die Kurven ein. Ich denke, das ist auch für das Team sehr positiv, weil wir beide eine klare Richtung vorgeben, in die wir gehen wollen», verweist der achtfache GP-Sieger auf einen weiteren Bereich, in dem er von Hamiltons Anwesenheit im Team profitiert.

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6