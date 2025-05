Neue Teile für dieses Jahr: Wann legt Ferrari nach?

Ferrari hat nach sieben WM-Runden nur 114 WM-Punkte auf dem Konto, der Rückstand auf Spitzenreiter McLaren beträgt 165 WM-Zähler. Noch hat der älteste GP-Rennstall der Welt aber nicht aufgegeben.

Ferrari konnte in Imola mit dem vierten Platz von Lewis Hamilton und dem sechsten Rang von Charles Leclerc 20 frische WM-Punkte sammeln. Der Rückstand auf McLaren wuchs allerdings an, denn die Konkurrenz in den Papaya-Rennern hat im ersten der beiden WM-Läufe auf italienischem Boden in dieser Saison stolze 33 Zähler gesammelt.

Angesichts der umfassenden Regeländerung, die im nächsten Jahr in Kraft tritt, stellt sich da die Frage, wann die Roten den WM-Kampf in diesem Jahr aufgeben und sich ganz auf die Saison 2026 konzentrieren. Noch ist es nicht soweit, wie Charles Leclerc vor dem Start des Rennwochenendes in seiner Heimat Monte Carlo betont.

Der 27-Jährige erklärt: «Wir wollen sicherlich noch nicht aufgeben, denn noch ist es relativ früh in der Saison. Klar, die Halbzeit der Saison rückt immer näher, aber wir können es uns gar nicht leisten, jetzt schon aufzugeben. Wir haben im vergangenen Jahr erlebt, wie schnell sich die Situation ändern kann – das hat McLaren mit dem erfolgreichen Upgrade bewiesen.»

«Ich denke, das nächste Rennwochenende in Barcelona ist ein wichtiger Meilenstein in dieser Saison, denn dann treten die neuen Regeln bezüglich des Frontflügels in Kraft und wir werden sehen, wie sehr uns das in die Hände spielt oder ob es ein Nachteil für uns ist. Danach müssen wir eine Entscheidung treffen – wahrscheinlich muss Fred (Vasseur, Teamchef, Anm.) diese treffen – ob es der richtige Zeitpunkt ist, um sich auf die Vorbereitung für 2026 zu konzentrieren. Denn es ist superwichtig, dass wir auf dem richtigen Pfad sind», betonte der Monegasse.

«Was mit dem Auto nicht stimmt, weiss ich nicht. Ich wünschte, ich wüsste es. Wir haben ein paar Dinge in der Pipeline, aber ich kann da keinen Terminplan nennen, wenn es darum geht, wann sie ans Auto kommen. Der Plan ändert sich auch stetig, denn das Team gibt alles, um sie so früh wie möglich auf die Strecke zu bringen. Und ob uns diese Neuerungen helfen werden, die Lücke zur Spitze zu schliessen, weiss ich nicht. Natürlich hoffe ich es. Aber ob wir an der Front um Siege kämpfen könnten, kann ich nicht mit Sicherheit sagen», ergänzte der achtfache GP-Sieger.

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6