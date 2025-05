Franco Colapinto: «Yuki Tsunoda war zu Recht sauer»

Weil sich Yuki Tsunoda in Imola über Franco Colapinto aufregte, erntete der Japaner online viele böse und rassistische Kommentare von den Fans des Argentiniers. Der Alpine-Pilot hat nun klar Stellung bezogen.

Dass die Emotionen in der Formel 1 hochkochen, ist nichts Neues. Im Eifer des Gefechts kommt es immer wieder zu Situationen, in denen die Fahrer und auch die Fans überreagieren. Doch was sich einige Anhänger von Franco Colapinto nach dem ersten Training in Imola herausgenommen haben, hat die Grenze des Annehmbaren klar überschritten.

Weil sich der Japaner über den Argentinier aufregte, der ihm im Weg war, kassierte er viel Hass im Netz, einige Kommentare waren auch rassistisch. Das Alpine-Team reagierte mit einem Statement, in diem diese Form der Fan-Kultur klar verurteilt wurde. Auch Colapinto reagierte mit klaren Worten. In Monaco legte der Formel-1-Rückkehrer noch einmal nach.



«Ich denke, als Athleten müssen wir uns auf das fokussieren, was wir auch kontrollieren können. Es gibt einiges, das nicht in unseren Händen liegt, wir können nicht kontrollieren oder ändern, wie respektvoll die Leute mit anderen umgehen und was sie sagen. Ich gebe mein Bestes, um solche Leute zu sperren und ich weiss, dass es einige Überreaktionen gibt und einige auch sehr leidenschaftlich und euphorisch reagieren, ein paar sind auch sehr aggressiv, das entspricht leider der Realität», fuhr der 21-Jährige fort.

«Ich versuche meinerseits mein Möglichstes dagegen zu tun. Einige Menschen werden mit Hasskommentaren konfrontiert, auch ich musste das schon über mich ergehen lassen. Das sind Dinge, die man vergessen muss, wenn man auf die Strecke geht. Aber Yuki Tsunoda war zu Recht sauer. Ich wäre es auch, wenn mir einer so im Weg gewesen wäre, wie ich es bei ihm war. Ich kann ihn verstehen und ganz ehrlich, es war sein gutes Recht, wütend zu sein. Er hat da richtig reagiert», betonte Colapinto daraufhin.

Und der Alpine-Pilot stellte klar: «Ich denke, in jedem Sport gibt es Situationen, in denen die Leute sich besser benehmen müssen. Und wir Sportler müssen auch unser Bestes geben, um die Situation zu beruhigen. Wir müssen ihnen zu verstehen geben, dass sie den Sport geniessen können, dabei aber nicht respektlos werden können. Ich mag es nicht, schlechte Kommentare über irgendeinen Fahrer zu sehen, mir gefällt es auch nicht, wenn ich so etwas über mich selbst lese. Das ist nie schön.»

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Gasmechanismus

Esteban Ocon (F), Haas, Motor





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6