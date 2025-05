Max Verstappen zu Oscar Piastri: «Ich musste lachen»

​Vier Tage nach dem Imola-GP ist das im Monaco-Fahrerlager noch immer ein Thema: Der überfallartige Angriff von Max Verstappen gegen Oscar Piastri kurz nach dem Start. Max sagt, wieso er lachen musste.

Das war kein Angriff, das war ein Überfall, kurz nach dem Start zum Grossen Preis der Emilia-Romagna: Scheinbar aus dem Nichts warf sich Max Verstappen auf Leader Oscar Piastri, der von Pole-Position losgefahren war.

Der Australier gab später zu, dass er überrascht wurde, aber er wehrte sich auch nicht in letzter Konsequenz, denn der McLaren-Fahrer denkt an die WM. «Manchmal muss man auch mit einem dritten Platz zufrieden sein.»

Wie schätzt Verstappen dieses mit chirurgischer Präzision durchgeführte Manöver eigentlich selber ein? Max hier in Monte Carlo in seiner niederländischen Medienrunde: «Ich habe es mir angeschaut, nachdem ich am Sonntag nach Hause gekommen war.»

«Wie sich das alles angefühlt hat, das wusste ich, schliesslich war ich ja live dabei! Aber auf den Bildern habe ich dann gesehen, wie eng das geworden ist.»

Dann enthüllt der 65-fache GP-Sieger: «Ich war über den Angriff selber so verblüfft, dass ich in der dritten Kurve im Helm lachen musste. Mir ging durch den Kopf – das war jetzt richtig gut.»



«Als ich mir die Situation dann nochmals angeschaut habe, wurde für mich klar: Oscar hat in jener Situation eher auf den Mercedes von George Russell geachtet, der links hinter ihm als Zweiter auf die erste Kurve zuschoss. Vielleicht war Oscar aus diesem Grund nicht so gut platziert für die erste Kurvenkombination. Ich konnte jedenfalls auf der rechten Seite mit viel Schwung angreifen, auf gleiche Höhe ziehen, und als Leader kommt dann der Punkt, an dem du dich nicht mehr verteidigen kannst.»





Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Gasmechanismus

Esteban Ocon (F), Haas, Motor





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6