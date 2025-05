Neue Regeln Spanien, Toto Wolff: Profitiert Ferrari?

​Am kommenden GP-Wochenende von Spanien müssen sich die Rennställe strengeren Belastungstests in Sachen Frontflügel stellen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff wittert: Das kommt vielleicht Ferrari zu Gute.

Der Autosport-Weltverband FIA macht ernst: Ab dem GP-Wochenende von Spanien sind die Belastungstests für Frontflügel verschärft, das bedeutet, dass sich die Flügel weniger stark verbiegen dürfen.

Interessant ist dabei, was die verschiedenen Team-Verantwortlichen vermuten, wie sich das aufs Kräfteverhältnis auswirkt. McLaren-CEO Zak Brown hat das alles heruntergespielt, der Kalifornier sagt: «Ich glaube nicht, dass sich da Vieles ändern wird.»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hingegen hat gemeint: «Da die Abstände zwischen den Rennställen sehr gering sind, kann diese Änderungen punkto Kräfteverhältnis durchaus etwas bewirken.»

Christian Horner von Red Bull Racing: «Das kann alles ändern. Niemand sollte unterschätzen, was da auf die Formel 1 zukommt. Das könnte die Weichen in dieser Weltmeisterschaft neu stellen.»



In Monaco ist auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff zu diesem Thema befragt worden. Der Österreicher sagt: «Aus meiner Sicht ging Ferrari in Sachen flexible Flügel von den Top-Teams am konservativsten an die Arbeit. Auch ich bin gespannt zu erleben, was dies in Sachen Hackordnung bedeutet.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6