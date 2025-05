Fred Vasseur (Ferrari): «Wir haben nicht geschlafen»

Nachdem Lewis Hamilton in Monaco die Ziellinie gekreuzt hatte, kam es zu einem Funkspruch, der für hochgezogene Augenbrauen sorgte. Teamchef Fred Vasseur erklärte hinterher, was es damit auf sich hatte.

«Seid ihr sauer auf mich oder ist irgendetwas?», funkte Lewis Hamilton erstaunt, als er nach dem Fallen der Zielflagge über Funk mit seinem Renningenieur Riccardo Adami sprach. Eine Antwort gab es zunächst nicht, auf der Seite der Boxenmauer herrschte vermeintliches Schweigen.

Die Beobachter und Fans fragten sich: Gibt es da etwa einen Zwist zwischen dem siebenfachen Champion und dem Mann in seinem Ohr? Teamchef Fred Vasseur wurde nach dem Rennen darauf angesprochen und sorgte schnell für Aufklärung.

Der Franzose beteuerte: «Wenn der Fahrer in der Passage zwischen der ersten und dritten Kurve eine Frage am Funk stellt, dann müssen wir mit der Antwort bis zum Tunnel warten, um zu verhindern, dass wir in den Kurven mit ihm kommunizieren.»

«Wir haben nicht geschlafen oder uns an der Boxenmauer ein Bierchen gegönnt», fügte er an, «es ist nur so, dass wir vorher abgemacht haben, in welchem Abschnitt der Strecke wir mit ihm sprechen. Und natürlich herrscht da keine Spannung, wenn er etwas fragt. Er befindet sich zwischen den Leitschienen, ist unter Druck und kämpft – er fährt mit 300 km/h auf dieser engen Piste.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6