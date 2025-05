Lando Norris zur Gefahr Verstappen: «Ein wenig dumm»

​Der Engländer Lando Norris reagiert in Spanien reichlich dünnhäutig, als er auf den Titelkampf 2025 angesprochen wird. Nur gegen Oscar Piastri? Oder hat er Max Verstappen weiterhin auf der Rechnung?

Da ist die gute Laune schnell verflogen. Am Circuit de Barcelona-Catalunya wird McLaren-Ass Lando Norris darauf angesprochen, wie er den Titelkampf einschätze. Läuft das letztlich nicht auf ein McLaren-internes Duell gegen Oscar Piastri hinaus? Oder erachtet er Weltmeister Max Verstappen weiterhin als ernsthaften Rivalen?

Zur Erinnerung: Durch seinen Sieg in Monaco konnte Norris die Lücke zu WM-Leader Piastri auf drei Punkte verkürzen, es steht Piastri 161, Norris 158, Verstappen 136.

Ein britischer Journalisten-Kollege will von Norris wissen, wie wichtig es für ihn sei, mit einem Sieg in Spanien die WM-Führung wieder an sich zu reissen.

Norris reagiert darauf ein wenig sensibel: «Diese Frage kommt jedes GP-Wochenende. Und ich kann immer nur das Gleiche antworten – es ist schön, die Weltmeisterschaft anzuführen und mehr Punkte zu haben als die Gegner. Aber das ist derzeit nicht mein Hauptziel. Und es ändert auch nichts daran, wie ich meine Arbeit angehe.»

«Ich versuche lediglich, hier in Spanien zu gewinnen. So wie ich das auch später in Kanada versuchen werde und danach in Österreich. Das hat null mit meiner Position in der WM zu tun. Mathematisch kann ohnehin jeder der 20 Fahrer noch Weltmeister werden.»



«Wenn jemand nun denkt, dass sich das hier nur zwischen mir und Oscar abspielt, dann ist das ein wenig dumm. Es gibt so viele Möglichkeiten. Max kann das durchaus gewinnen. Und Ferrari ist, nun, Ferrari. Ich erwarte, dass die im Laufe der Saison noch ein paar Schippen nachlegen.»



Jetzt hat sich der sechsfache GP-Sieger warmgeredet: «Also jetzt mal ehrlich! Wir fahren jedes Wochenende gegen Max. Er stand in dieser Saison mehrfach auf dem Podest, er hat zwei Rennen gewonnen. In Imola hat er uns ohne Wenn und Aber geschlagen, weil er einfach der schnellere Mann war. Ich weiss wirklich nicht, wie einige von euch auch nur im Entferntesten annehmen können, dass sich das hier nur zwischen Oscar und mir abspielt.»







Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6