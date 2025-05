Lewis Hamilton: «Das Meiste ist einfach nur Bullshit»

Ferrari-Star Lewis Hamilton räumte im Fahrerlager mit einem Gerücht auf, das nach dem Grossen Preis von Monaco aufkam. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister erklärte: «Es gibt so viele Spekulationen.»

Nach dem Monaco-GP wurde ein Funkspruch von Lewis Hamilton ausgestrahlt, der für Aufregung bei den Fans sorgte. Der siebenfache Champion aus dem Ferrari-Team fragte seinen Renningenieur Riccardo Adami: «Seid ihr irgendwie sauer auf mich?» Die Antwort auf diese Frage war vermeintliches Schweigen.

Bereits im Fürstentum betonte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur, dass das Schweigen der Vereinbarung geschuldet war, in gewissen Streckenabschnitten nicht mit dem Fahrer zu kommunizieren, um ihn nicht abzulenken. Denn die Fahrt durch das Leitplanken-Labyrinth von Monte Carlo erfordert höchste Konzentration.

Doch weil es nicht der erste Funkspruch war, der je nach Interpretation auf einen Zwist zwischen dem Team-Neuzugang und der Mannschaft aus Maranello hinweisen könnte, wurden gleich wieder Berichte darüber laut, dass bei den Roten der Haussegen schief hängt.

Hamilton sprach in Barcelona über den Austausch am Funk und stellte klar: «Es gibt so viele Spekulationen. Und das Meiste ist einfach nur Bullshit.» Und mit Blick auf seinen Renningenieur betonte er: «Wir pflegen eine sehr gute Beziehung. Es ist grossartig, mit ihm zu arbeiten, er ist ein feiner Kerl.»

«Wir beide arbeiten beide so hart, und manchmal kriegen wir es nicht perfekt hin. Natürlich sind wir uns manchmal nicht einig, das kommt in jeder Beziehung vor. Aber das stehen wir zusammen durch. Wir wollen zusammen die WM gewinnen. Wir arbeiten Hand in Hand, um das Team aufzustellen. Die ganzen Spekulationen sind nur Lärm, den wir nicht beachten», fuhr der Rekord-GP-Sieger fort.

«Von mir aus kann das so weitergehen, es macht keinen Unterschied für uns und es beeinflusst auch nicht die Arbeit, die wir verrichten», ergänzte er trotzig. «Unsere Zusammenarbeit ist grossartig, wir lernen uns stetig besser kennen und wir passen uns gegenseitig an die Arbeitsweise des Anderen an. Er hat schon mit vielen unterschiedlichen Fahrern gearbeitet und wir haben überhaupt keine Probleme miteinander.»

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6