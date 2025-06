Charles Leclerc, Ferrari: «Verstappen drängt mich ab»

​Der Monegasse Charles Leclerc hat beim Grossen Preis von Spanien den dritten Platz errungen, hinter Oscar Piastri und Lando Norris. Die Rechnung von Ferrari ging nur wegen einer Safety Car-Phase auf.

46. Formel-1-Podestplatz von Charles Leclerc beim Traditions-GP von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, sein dritter in dieser Saison nach P3 in Jeddah und P2 in Monaco

Der Ferrari-Pilot muss sich den McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris beugen, aber dieses Mal brauchte der achtfache GP-Sieger eine Portion Glück. In einer späten Safety Car-Phase erhielt der drittplatzierte Max Verstappen harte Reifen (weil Red Bull Racing keine anderen mehr hatte), damit war Max Freiwild für die Gegner.

Mit dem angreifenden Charles Leclerc gab es eine Berührung auf der Geraden (Nico Rosberg: «Fehler von Max»), dann zweite Berührung, zwischen Verstappen und Russell, danach erneut eine Kollision, worauf Max eine 10-Sekunden-Strafe erhielt und nun bei den Rennkommissaren antanzen muss. Das riecht nach einer weiteren Strafe.

Und Leclerc? Der hat den von ihm angekündigten dritten Platz errungen, auch wenn das alles ein wenig anders gelaufen ist als geplant.



Leclerc sagt über die heisse Szene mit Verstappen: «Ich wollte eigentlich einen Windschatten erhaschen gegen Max, hatte dann aber so viel Speed-Überschuss, dass ich früh angriff, er war links kurz neben der Bahn.»



«Max hat dann sein Auto nach rechts tragen lassen, um mich auf die schmutzige Seite der Bahn zu drängen, das wollte ich mir natürlich nicht gefallen lassen, und ich hielt dagegen. So kam es zu einer leichten Berührung, die aber für keinen von uns Schäden an den Wagen erzeugte.»



«Klar bin ich sehr happy, wie das zum Schluss gelaufen ist. Ich habe am Samstag bewusst auf einen Satz weicher Reifen verzichtet, um dafür im Rennen einen Satz neuer mittelharter Walzen zu haben. Diese Rechnung ist aufgegangen, auch wenn etwas anders als geplant.»



«Eigentlich hätten wir Vierte werden müssen, wir hatten in dieser Safety Car-Phase Glück. Ich könnte nicht glücklicher sein.»



Wann hat Charles diesen dritten Platz gewittert? «Als mir mein Renningenieur am Funk sagte, dass Max harte Reifen erhält. Ich kann mir das nur so erklären, dass sie keine anderen Walzen mehr hatten, denn sonst machst du das nicht. Da dachte ich ¬– jetzt habe ich eine gute Chance, ihm den dritten Rang wegzunehmen.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11