Andrea Stella: «Verstappen bleibt ein WM-Kandidat»

McLaren-Teamchef Andrea Stella weiss: Mit Max Verstappen ist immer zu rechnen. «Wir sprechen hier von Max Verstappen in einem Auto von Red Bull Racing», betont der Italiener, der den Titelverteidiger nicht abschreibt.

Das erste Drittel der Formel-1-Saison ist schon Geschichte, und der Blick in die Statistikbücher zeigt klar: McLaren hat die Nase in diesem Jahr vorn. In der Team-WM verfügt die Weltmeister-Mannschaft über einen Vorsprung von 172 Zählern auf den ersten Verfolger Mercedes. Das Red Bull Racing Team belegt mit 176 Punkten Rückstand den dritten Platz.

In der Fahrer-Wertung ist der Vorsprung von McLaren nicht ganz so gross. Zwar führen die beiden Teamkollegen Oscar Piastri und Lando Norris die Wertung derzeit an – das Duo trennen nur drei Punkte, wobei der Australier die Nase vorn hat. Doch Max Verstappen ist mit 25 Zählern Rückstand auf den WM-Leader und 22 Punkten Abstand zum letztjährigen und aktuellen WM-Zweiten immer noch in Schlagdistanz.

Das weiss auch McLaren-Teamchef Andrea Stella, der den Weltmeister der vergangenen vier Jahre nicht abschreiben will. Im Fahrerlager von Barcelona betont der Italiener: «Verstappen ist ein WM-Kandidat, ich würde ihn nicht abschreiben, wenn es um den Titelkampf geht. Wir Sprachen hier von Max Verstappen in einem Auto von Red Bull Racing. Es liegt auf der Hand, dass wir nicht nur über den teaminternen WM-Kampf zwischen Lando und Oscar nachdenken.»

Zum Spitzenkampf seiner Schützlinge sagt der Ingenieur: «Das ist ein aufregendes Duell. Zak (Brown, McLaren-CEO, Anm.) und ich haben lange daran gearbeitet, ein konkurrenzfähiges Auto und zwei starke Fahrer zu haben, um sicherzustellen, dass der Titelkampf irgendwann zwischen den beiden Teamkollegen ausgetragen wird. Das war seit jeher unsere Mission. Wir haben dafür ein sehr starkes Regel-Gerüst ausgearbeitet, hinter dem beide Fahrer stehen. Wir vertrauen unseren Fahrern auch, und das ist sehr wichtig. Wir wollen einen teaminternen WM-Fight sehen und freuen uns auf die restliche Saison. Ich bin überzeugt, dass es bis zum Schluss ein aufregender und fairer Kampf sein wird.»

Qualifying, Spanien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,546 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,755

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,848

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,848

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,045

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,111

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,131

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,199

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,252

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,284

11. Alex Albon (T), Williams, 1:12,641

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,756

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,763

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,058

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,315

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,190

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,201

18. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,203

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,334

20. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,385