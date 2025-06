Schmerzen stoppen Lance Stroll: Kein Start in Spanien

Wenige Stunden nach dem Qualifying zum Spanien-GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya teilte das Aston Martin Team mit, dass Lance Stroll den neunten Grand Prix der Saison nicht bestreiten wird.

Schmerzen in der Hand und im Handgelenk sind der Grund, warum Lance Stroll den neunten Grand Prix der Formel-1-Saison nicht bestreiten wird. Der Kanadier wird damit am heutigen Rennsonntag nicht auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ausrücken.

Das Team vermutet, dass die Schmerzen mit dem Fahrradunfall zusammenhängen, den er vor zwei Jahren in der Vorbereitung auf die Saison 2023 erlitten hat. Dabei hatte sich der GP-Star mehrere Verletzungen zugezogen, darunter auch Brüche in den Handgelenken. Stroll verpasste damals die Vorsaison-Testfahrten, konnte aber den Saisonauftakt in Bahrain bestreiten.

In der entsprechenden Mitteilung des Aston Martin Teams heisst es: «In den vergangenen sechs Wochen hatte Lance Schmerzen in der Hand und im Handgelenk, die sein medizinischer Berater auf die Behandlungen von 2023 zurückführt.»

«Sein medizinisches Team hat deshalb bestätigt, dass er das Rennen nicht bestreiten und behandelt wird, um das Problem aus der Welt zu schaffen, bevor er sich auf seine Genesung konzentriert», betont der Rennstall aus Silverstone weiter.

Stroll wird nicht ersetzt, denn um einen Ersatzfahrer einzusetzen, müsste dieser Artikel 32.2 a) des sportlichen Formel-1-Reglements schon vor dem Qualifying ernannt werden. Somit wird Felipe Drugovich nicht einspringen können. Der zweite mögliche Ersatzfahrer ist Ex-McLaren-GP-Star Stoffel Vandoorne, der allerdings im Rahmen seiner Formel-E-Tätigkeit in Shanghai weilt.

Wie lange Stroll ausfällt, ist noch nicht klar, doch sollte der 26-Jährige auch seinen Heim-GP in Kanada verpassen, dann könnten Drugovich und Vandoorne theoretisch einspringen. Allerdings sind beide für das 24h-Rennen in Le Mans gemeldet, das am gleichen Wochenende stattfindet.

Vor dem Rückzug hatte Stroll noch die Aufmerksamkeit der Regelhüter auf sich gezogen, weil er nach seinem Q2-Aus nicht gleich zur Waage geeilt, sondern fünf Minuten in der Box verweilt war. Der aktuelle WM-Elfte hatte sich auf Position 14 qualifiziert.

Qualifying, Spanien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,546 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,755

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,848

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,848

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,045

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,111

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,131

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,199

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,252

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,284

11. Alex Albon (T), Williams, 1:12,641

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,756

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,763

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,058

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,315

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,190

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,201

18. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,203

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,334

20. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,385