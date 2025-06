Vasseur (Ferrari): Volles Risiko mit Leclerc/Hamilton

​Ferrari spielt beim Grossen Preis von Spanien mit hohem Risiko: Teamchef Fred Vasseur sagt, wieso eine gute Startposition geopfert wurde für einen möglichen Podestplatz auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Eine der heissen Fragen vor dem Traditions-GP von Spanien: Geht der Plan von Ferrari auf? Die Italiener spielen in Katalonien mit hohem Risiko, und nicht einmal die hellsten Köpfe bei der Scuderia wissen, ob sich das im Rennen wirklich auszahlen wird.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagt zum Vorgehen: «Wir haben das schon vor dem Wochenende beschlossen – wir müssen in der Quali einen Kompromiss eingehen und wohl ein paar Plätze preisgeben, um fürs Rennen besser aufgestellt zu sein.»

Um genau zu sein, setzte Charles Leclerc im dritten Teil der Qualifikation nur einen Satz weicher Reifen ein, dadurch wurde er nur Siebter, Lewis Hamilton verfeuerte zwei Sätze der weichen Walzen und ist Fünfter.

Nun wird alles davon abhängen, wie gut der Start von Leclerc sein wird und ob die Strategie von Ferrari stimmt. Nur so lassen sich Plätze gutmachen.

Die Reifeneinteilung bei Leclerc sieht so aus, dass er nun fürs Rennen zwei Sätze neuer mittelharter Reifen hat, die meisten anderen Piloten haben davon nur einen. Ferrari glaubt: Der Reifenverschleiss wird hoch sein, daher sollte Leclerc Boden gutmachen können.



Vasseur weiter: «Das war alles von Anfang an abgesprochen mit Charles, er ist davon überzeugt, dass dies der richtige Lösungsweg ist, um einen Podestplatz zu erringen. Wir haben mit den zwei mittelharten Sätzen von Leclerc mehr strategische Flexibilität.»



Ferrari hat dieses Mal zudem die Strategie geteilt: Die Reifenverteilung von Hamilton ist anders als bei Leclerc.



Auch der englische Superstar glaubt: «Wir waren in den Dauerläufen schnell genug, um behaupten zu können – wenn alles gut läuft, dann erringen wir hier einen Podestplatz.»





Qualifying, Spanien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,546 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,755

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,848

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,848

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,045

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,111

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,131

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,199

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,252

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,284

11. Alex Albon (T), Williams, 1:12,641

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,756

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,763

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,058

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,315

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,190

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,201

18. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,203

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,334

20. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,385