Lance Stroll-Wutanfall Spanien? Aston Martin reagiert

Lance Stroll (26) konnte den Spanien-GP nicht bestreiten, wegen starker Schmerzen in Händen und Handgelenken. Reagierte der Kanadier mit einem Wutanfall? Das sagt ein Aston Martin-Mann.

Da geschieht schon Merkwürdiges rund um den Kanadier Lance Stroll: Der Aston Martin-Fahrer musste vor seinem 175. Formel-1-GP in Spanien aufgeben, zu stark waren die Schmerzen in Händen und Handgelenken, eine Folge der Brüche, die sich der Québecois Anfang 2023 zugezogen hatte, nach einem Sturz vom Rennrad.

Längst arbeitet Aston Martin an einem Plan B, sollte der WM-Zehnte von 2023 auch beim Heimrennen von Montreal (15. Juni) nicht einsatzfähig sein.

Inzwischen kursieren im Fahrerlager seltsame Geschichten, wonach der Sohn von Rennstallbesitzer Lawrence Stroll die Fassung verloren und seine Aston Martin-Mitarbeiter zusammengebrüllt haben solle. Es war sogar davon die Rede, dass Stroll bei einem Wutanfall Einiges an Mobiliar zerstört haben solle.

So weit das von niemandem bestätigt wird, gilt das als reines Hörensagen und fiese Unterstellung.



Während das Team bestätigt, dass Stroll in Spanien sehr aufgebracht gewesen sei (verständlich), sagt Aston Martin-Mechaniker Harry Rush auf Instagram: «Es ist absolut unwahr, dass Lance uns beschimpft habe, absolut nicht wahr.»



Der leitende Aston Martin-Ingenieur Mike Krack sagt: «In den vergangenen Wochen hat Lance immer wieder darüber geklagt, dass er diese Schmerzen einfach nicht loswerde. Wir wissen ja, wie Rennfahrer so sind – erst im Extremfall geben sie zu, dass ihnen etwas weh tut.»



«Jedenfalls liessen wir Lance checken und fanden dann, es wäre gescheiter, wenn er den Spanien-GP nicht fährt.»



Der Luxemburger Krack wischt auch die anhaltende Unterstellung vom Tisch, Lance Stroll agiere lustlos: «Ich verstehe solche Geschichten nicht. Alleine schon die Art und Weise, wie sich Stroll in den vergangenen Wochen durchgebissen hat, unterstreicht doch, mit wie viel Hingabe er arbeitet.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11