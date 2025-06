Bottas (Mercedes) träumt: Platz bei Red Bull Racing

​Ende 2024 kam die GP-Karriere von Valtteri Bottas (35) ins Stocken: kein Cockpit mehr gefunden, Rückkehr zu Mercedes, als Reservist. Der Finne glaubt: «Es gibt für 2026 einige Möglichkeiten.»

Im Herbst 2024 wurde klar – für 2025 ist bei Sauber/Audi kein Platz mehr für die oft blassen Valtteri Bottas und Guanyu Zhou. Bottas kehrte in den Schoss von Mercedes zurück, Zhou wurde Reservist bei Ferrari und plant, 2026 mit Cadillac in die Königsklasse zurückzukehren.

In Diensten von Sauber wurde der inzwischen 35-Jährige Bottas WM-Drittletzter, nur vor dem ersetzten Logan Sargeant und GP-Debütant Jack Doohan platziert.

Das war für einen Piloten unwürdig, der 246 Grands Prix bestritten hat, zehn davon gewinnen konnte, 20 Mal auf der Pole-Position stand und 19 beste Rennrunden zeigte. Bottas wurde 2019 und 2020 WM-Zweiter hinter Lewis Hamilton. Natürlich hat ein solcher Fahrer nicht einfach vergessen, wie man einen Rennwagen fährt.

Bottas im Fahrerlager des Yas Marina Circuit Anfang Dezember 2024: «So langsam sickert bei mir ein, dass ich mich dem Ende nähere – fürs Erste.»



Denn Valtteri fügt trotzig hinzu: «Aber war sagt eigentlich, dass dies mein letzter Grand Prix sein soll? Ich glaube, das ist er nicht.»



Am 19. Dezember 2024 stand dann fest: Bottas kehrt in den Schoss von Mercedes zurück, als Reservefahrer von George Russell und Kimi Antonelli.



Nun sagt der GP-Routinier im Podcast Beyond the Grid: «Die Leute wissen, dass ich scharf aufs Fahren bin. Sie wissen, dass ich für 2026 zu haben bin.»



Bottas ist für alles offen, auch für einen Platz bei einem Mercedes-Kundenteam, wie etwa Alpine. «Die fahren ab 2026 mit Mercedes-Power, das ist schon mal gut. Sie haben in dieser Saison schon den zweiten Mann im einen Auto, und mal sehen, wohin das führt.»



«Jeder weiss, wie wichtig Erfahrung in diesem Geschäft ist, aber es gibt halt auch die Politik. Seien wir mal ehrlich – ich habe nicht Dutzende von Millionen, die ich als Sponsor-Geld mitbringen kann. Ich habe einige Partner, die mich beim GP-Comeback begleiten würden. Mal sehen, wie sich die Dinge entwickeln.»



Bottas träumt sogar von einem Cockpit bei Red Bull Racing: «Ich glaube, die könnten im zweiten Auto einen Mann mit etwas mehr Erfahrung gut brauchen. Das Auto scheint schwierig zu fahren zu sein. Max macht damit einen tollen Job, aber die zweiten Fahrer haben immer grosse Mühe.»



Beim Traum wird es bleiben: Die Chancen von Bottas auf einen Platz bei Red Bull Racing liegen bei null.





