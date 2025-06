Franco Colapinto: Vor Saisonende wieder weg?

Franco Colapinto durfte in Imola das Steuer von Jack Doohan übernehmen, seither tut sich der Argentinier allerdings schwer, im Alpine-Renner auf Touren zu kommen. Wie viel Zeit bleibt ihm noch, sich zu beweisen?

Im vergangenen Jahr durfte Franco Colapinto im Williams seine GP-Premiere feiern. Dies tat er aber nicht zum Saisonstart, sondern erst beim 16. Rennwochenende der Saison in Italien. Und der junge Argentinier konnte auf dem Highspeed-Kurs im Königlichen Park von Monza gleich überzeugen. Zwar konnte er nicht Punkten, doch seine Aufholjagd von Startplatz 18 auf Rang 12 sorgte für einige hochgezogene Augenbrauen.

In der Folge glänzte der 22-Jährige, der die Nachfolge für den in Ungnade gefallenen Amerikaner Logan Sargeant ins zweite Williams-Cockpit neben Alex Albon gesetzt wurde, mit einigen starken Auftritten. In Baku sammelte er als Achter Punkte, nachdem er sich einen Top-10-Startplatz gesichert hatte.



In Singapur verpasste er die Punkteränge als Elfter nur knapp, und in Texas kehrte er in die Top-10 zurück und schaffte es mit dem zehnten Platz, einen weiteren WM-Zähler zu ergattern. Danach folgten aber fünf Rennwochenenden, in denen er immer wieder für Schrott sorgte. Nach der Saison wurde er auf die Reservebank versetzt, um Platz für den bei Ferrari entlassenen Carlos Sainz zu machen.



Colapinto wechselte daraufhin auf die Alpine-Ersatzbank, und nachdem Jack Doohan in den ersten sechs WM-Runden unter den Erwartungen geblieben war, bekam der Rennfahrer aus Buenos Aires seine zweite Chance. Doch bisher konnte er noch nicht glänzen, im Gegenteil. In Imola drehte er sich im Qualifying in die Wand, das Rennen beendete er auf Platz 16. Beim darauffolgenden Prestige-GP in Monaco blieb er als Dreizehnter erneut ohne Punkte und auch in Spanien ging er leer aus.



Die Frage, wie viel Zeit dem zuhause bereits frenetisch gefeierten Neuling noch bleibt, um sein Können unter Beweis zu stellen, wurde schon vor dem GP-Start laut. Am Freitag erklärte Alpine-Teamoberhaupt Flavio Briatore in der offiziellen FIA-Pressekonferenz dazu: «Wir müssen noch abwarten, bevor wir ein Urteil fällen. Wir werden dieses Rennen sehen, wir müssen das ganze Rennen sehen. Wir haben Monaco hinter uns, und das war für alle ein sehr spezieller GP. Wir haben im Qualifying viele Fehler gemacht. Und in Monaco ist das Abschlusstraining entscheidend.»

«Das ist das erste echte Rennen, das Franco bestreiten wird. Wie viele Rennen er noch bekommt, das weiss ich ehrlich gesagt nicht. Ich sage nie, fünf, drei, vier oder ein Rennen. Wir werden sehen. Wenn Colapinto die richtige Leistung abliefert, ist er im Auto. Wenn nicht, werden wir sehen. 2025 ist ein Vorbereitungsjahr für 2026. Deshalb werde ich jedes Experiment durchführen, das nötig ist. Ich weiss derzeit nicht, ob Franco für die ganze Saison bleiben wird, wir werden sehen. Das hängt von der Leistung ab, für uns zählt nur die Performance, nichts anderes», stellte der Italiener klar.

Der Druck, der auf den jungen Schultern von Colapinto lastet, ist also gross. Und um zu verhindern, dass ihm das Gleiche blüht wie seinem Vorgänger, muss der Formel-2-Neunte des Vorjahres zulegen und Punkte einfahren. Wie das geht, bewies zuletzt sein Teamkollege Pierre Gasly mit Platz 8 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11